Quién es Edward Lachman, el director de fotografía nominado al Oscar por El Conde

El Conde se posiciona como una de las cintas nominadas en la categoría Mejor Fotografía en los premios Oscar, gracias al trabajo del director de fotografía estadounidense Edward Lachman. Si bien la película de Pablo Larraín no figuraba entre las favoritas para tomar un lugar en la competencia, el medio especializado Variety sí predijo su entrada a la lista.

Y es que gracias a la nominación que hizo la Sociedad Americana de Directores de Fotografía, el nombre del realizador por su trabajo en El Conde comenzó a sonar más fuerte.

Nacido en 1948 en Estados Unidos, Lachman es reconocido como una de las figuras más prominentes de la industria. Con una amplia trayectoria, ya ha sido reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a través de dos nominaciones: Carol (2016) y Lejos del cielo (2003).

EL Conde. Jaime Vadell as El Conde in El Conde. Cr. Pablo Larraín / Netflix ©2023

En la edición de 2024, el director de fotografía de El Conde competirá con Rodrigo Prieto (Los asesinos de la Luna), Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), Matthew Libatique (Maestro) y Robbie Ryan (Pobres criaturas).

El Conde es una película que sitúa al exdictador chileno, Augusto Pinochet, como un vampiro que vive escondido en una mansión al sur de América. Protagonizada por Jaime Vadell, este filme cuenta con la participación de destacados nombres del cine chileno, entre ellos Alfredo Castro, Gloria Münchmeyer, Antonia Zegers, Amparo Noguera y Paula Luchsinger, y puede verse a través de Netflix.

EL Conde. Gloria Münchmeyer as Lucía in El Conde. Cr. Pablo Larraín / Netflix ©2023

La trayectoria de Lachman

Con más de 60 películas en su filmografía, Edward Lachman ha participado en el rodaje de filmes como Aguas oscuras (2019), el documental I am Heath Ledger (2017), la serie Mildred Pierce (2011), Eric Brockovich (2000), Selena (2997), entre otras.

Además, volverá a trabajar con Pablo Larraín en Maria, la cinta biográfica de la cantante de ópera Maria Callas, que será protagonizada por Angelina Jolie, además de contar en su elenco con intérpretes como Valeria Golino, Haluk Bilginer y Pierfrancesco Favino.

Dentro de los reconocimientos, gracias a Lejos del cielo ganó en la categoría Mejor fotografía (2002) en el Festival de Venecia, en los premios de la Asociación de Críticos de Boston y de Los Ángeles, entre otros. Asimismo, por su trabajo en Carol fue galardonado con el premio de la Asociación de Críticos de Boston y el Círculo de Críticos de Nueva York.

Edward Lachman

Su trabajo en El Conde

En una entrevista a The Film Stage de septiembre del año pasado, el realizador comentó que hizo una excepción para trabajar con Pablo Larraín, porque, según afirma, no solía trabajar con directores nuevos. Y es que Lachman había seguido de cerca la trayectoria del director chileno y había visto con atención cintas de su filmografía como Tony Manero (2008), Post Mortem (2010) y No (2012).

Con una paleta de blanco y negro, el director de fotografía trabajó con una cámara ARRI hecha para la producción, lentes antiguos de la década de 1930, filtros blanco y negro y un especial Sistema de mapeo inspirado en Ansel Adams.

El Conde. Pablo Larraín in El Conde. Cr. Diego Araya Corvalán/Netflix ©2023

“Cuando leo un guion, es la visión del director. Vengo con muchas ideas visuales y puede que no sea idea del director per se, pero al menos ven que tengo una idea. Es la base para iniciar una conversación. He tenido mucha suerte de trabajar con muchos directores visuales, como Pablo Larraín, Todd Haynes o Ulrich Seidl. Luego trato de conectarme con su mundo y ver qué puedo hacer para implementar ese mundo. En este caso, Pablo me dijo de antemano que había convencido a Netflix para rodar en blanco y negro”, declaró al medio.

Sobre el proceso de preproducción con Larraín, Ed Lachman dijo: “Me sentí como si fuera alguien del espacio exterior que llegaba a su mundo y observaba. Casi me gusta cuando fotografío en un idioma que no hablo, porque intensifica mi propia visión de lo que estoy viendo”.

Los resultados de los premios Oscar se conocerán en la ceremonia agendada el próximo 10 de marzo.