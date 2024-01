De Akriila a Thirty Seconds to mars: guía de los Sideshows del Lollapalooza 2024

Durante la jornada del lunes 22 de enero se anunciaron los artistas que realizarán sideshows en el contexto de Lollapalooza 2024.

Se trata de bandas o cantantes confirmados para alguno de los tres días de festival, que además, se presentarán en otros escenarios del país, de manera más íntima para sus fanáticos. El Festival Lollapalooza está programado desde el viernes 15 al domingo 17 de marzo, mientras que los sideshows van desde el miércoles 13 al martes 19 del mismo mes.

Las entradas para todos los shows estarán disponibles desde el 23 de enero a medio día, a través de sistema PuntoTicket, a excepción de Akriila, que venderá sus boletos por Ticketmaster.

Akriila

La chilena que ya acumula más de 100 mil oyentes mensuales en Spotify, dará un concierto el 13 de marzo en el Teatro Súbela, ubicado en la comuna de Santiago, al ritmo del género urbano.

Con su primer álbum de estudio lanzado en julio de 2023, fue destacada por Rolling Stones como una de las 19 aristas latinas a las que hay que apoyar este año. Las entradas se podrán adquirir a través de la página oficial de ventas.

Thirty seconds to mars

La banda estadounidense de rock alternativo, que tiene al también actor, Jared Leto como guitarrista y a su hermano Shannon en la batería, realizará un show en el Teatro Caupolicán el 14 de marzo. Los precios de las entradas van desde los $34500 a los $92000, y se pueden adquirir en Puntoticket.

Con It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, su sexto álbum, llegan al país con un concierto renovado, parte de un tour que ganó un Récord Guinnes por la mayor cantidad de shows para promocionar un álbum, superando las 300 presentaciones.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

Son un grupo australiano categorizado en el género de rock psicodélico. Se presentarán el 14 de marzo en el Teatro Coliseo. Las entradas, que pueden adquirirse a través de los canales oficiales, van desde los $40300 a los $51800.

Con más de 25 álbumes en poco más de diez años, se consolidan como una de las bandas más reconocidas e importantes del género. Su trabajo más reciente es The silver cord, lanzado en octubre del año pasado.

Phoenix

De origen francés, la banda formada hace más de veinte años, llega este 18 de marzo al Teatro Caupolicán. Las entradas van desde los $34500 a los $92000.

Con un estilo indie pop/rock, la banda aterriza en Chile con lo mejor de sus siete álbumes, en especial con el más reciente, lanzado a finales de 2022: Alpha Zulu.

Los Mesoneros

Originarios de Venezuela, los intérpretes pop/rock, lograron 4 nominaciones Latin Grammy con su álbum debut, con un inicio hace más de 15 años. Se presentarán el 18 de marzo en el Teatro Coliseo.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema PuntoTicket, y los valores van desde los $28800 a los $46000.

Saiko

Artista español de música urbana. Comenzó su carrera en el rap y, a la fecha, ha colaborado con algunos de los exponentes más importantes del género, como Mora, Feid y Quevedo.

Realizará un concierto el 19 de marzo en el Teatro Coliseo. Las entradas van desde los $27600 a los $39100.