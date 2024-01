Artistas de Suecia piden excluir a Israel de Eurovision 2024 por su rol en la guerra en Gaza

Un grupo de 1000 artistas de Suecia, han firmado una carta abierta en que se solicita excluir a Israel del tradicional evento de Eurovisión, el que esta temporada está agendado en la ciudad sueca de Malmö, debido a la guerra “brutal” en Gaza.

La misiva fue publicada en el periódico local Aftonbladet, y expresa una posición crítica respecto a la dura respuesta de Israel frente al ataque sorpresa lanzado por el grupo Hamas el pasado 7 de octubre. En esa ocasión resultaron muertos alrededor de 1.200 israelíes, en su mayoría civiles, y otros 250 fueron tomados como rehenes.

La carta fue firmada por una variedad de artistas, que incluye a nombres como Robyn, Fever Ray, First Aid Kit y Malena Ernman, la cantante de ópera quien es madre de la activista climática Greta Thunberg.

“Los que firmamos esto somos 1.000 artistas que creemos en la música como fuerza unificadora. El concurso de canciones de Eurovisión comenzó como un proyecto de paz con la ambición de unir a países y ciudadanos a través de la música”, se lee en la carta.

“Permitir la participación de Israel socava no sólo el espíritu de la competencia sino toda la misión de servicio público. También envía la señal de que los gobiernos pueden cometer crímenes de guerra sin consecuencias. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la UER: excluyan a Israel del concurso de canciones de Eurovisión 2024″, agrega.

“El hecho de que países que se sitúan por encima del derecho humanitario sean bienvenidos a participar en eventos culturales internacionales trivializa las violaciones del derecho internacional y vuelve invisible el sufrimiento de las víctimas”, añade.

La misiva se suma a solicitudes similares anteriores firmadas por más de 1.400 artistas en Islandia y Finlandia. Estos últimos incluso plantearon no enviar delegación al concurso, si es que Eurovision no toma medidas respecto a la presencia israelí.

La petición tiene un antecedente inmediato; el año 2022, Rusia fue excluida del concurso, tras la invasión rusa al territorio de Ucrania. En esa oportunidad los organizadores señalaron que la persencia rusa “desacreditaría la competencia”. De hecho, ese año el concurso fue ganado por los representantes de Ucrania, la Kalush Orchestra.

Hasta ahora, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), a cargo de Eurovision, detalló a The Guardian que Israel no sería excluido y que el concurso musical “es apolítico y que es una batalla entre emisoras de servicio público, no entre estados”.

El concurso de Eurovisión de este año se celebrará en Malmö entre el 7 al 11 de mayo.