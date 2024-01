La transformación de Sofía Vergara: “Siempre soñé con que Griselda fuera un poco como Tony Soprano”

Durante más de una década, a través de 11 temporadas y más de 200 episodios, el mundo conoció a Sofía Vergara en la piel de la aguerrida e hilarante Gloria Pritchett. Un rol que le concedió nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro, y con el que se posicionó como una de las mayores estrellas de la televisión estadounidense.

En Griselda, su primer rol principal desde el final de Modern family, la actriz deseaba transmitir una imagen totalmente diferente a la de su personaje en la célebre sitcom que encabezó junto a Ed O’Neill. La trama del proyecto por sí sola ya era muy diferente –una miniserie basada en la temida narcotraficante colombiana Griselda Blanco–, pero además deseaba que el espectador no pensara en ningún momento en Gloria. Una misión con la que se comprometió en los seis capítulos de la ficción que acaba de debutar en Netflix.

Foto: Elizabeth Morris/Netflix © 2023

Antes de que incluso el proyecto tuviera luz verde por parte de la plataforma de streaming, Vergara había visto documentales y material de archivo que le permitieron tener una primera idea sobre la biografía de la fundadora del Cartel de Medellín. De ese modo se empezó a interiorizar en una figura, que si bien puede resultar ajena para el público extranjero, cada habitante colombiano conoce bien. “En cada familia hay una historia de alguien que murió por culpa de Pablo Escobar o Griselda Blanco”, señaló recientemente la cantante Karol G, quien hace su debut actoral en esta miniserie.

La estrella nacida en Barranquilla en 1972 estuvo dispuesta a someterse a un riguroso proceso de maquillaje y peinado para convertirse en la mujer conocida como “La madrina de la cocaína” durante los años 70 y 80, la época que abarca la ficción producida por Vergara y Eric Newman (Narcos). En cada jornada de filmaciones debía estar tres horas sentada mientras le acomodaban una de las cinco pelucas –dependiendo del año– y le ponían prótesis de nariz y de dentadura. Además, un plástico cubría desde los párpados hasta su frente.

Siempre con el propósito de que su apariencia luciera lo más similar posible al personaje real, ocupó un sostén que comprimía sus pechos y almohadillas que aplanaban su trasero. La idea era la misma: no ver a Gloria Pritchett, sino que a su encarnación de Griselda Blanco. “No quería que nadie pensase: ‘Oh, se pone una nariz postiza y ahora se cree que es una actriz dramática’”, planteó.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023

La actriz también conectó con la narcotraficante en un plano personal: como ella, era una madre que se ganó un espacio en una industria masculina y llegó a vivir a un país que no era el suyo. “Soy madre, soy inmigrante, soy mujer. Si está algo pasando y tengo que matar a alguien por mi hijo, no creo que lo pensaría, simplemente lo haría”, explicó a The New York Times.

En entrevista con ese periódico, realizó un guiño que permite entender su particular acercamiento al rol. “Siempre soñé con que Griselda fuera un poco como Tony Soprano. Él era un tipo muy malo, pero querías que ganara; tú podrías justificar algunos de sus comportamientos”.

Eso no la ha librado de las críticas de la familia. Según documentos a los que accedió el portal TMZ, Michael Corleone Blanco demandó a Netflix por el uso no autorizado de la imagen de su progenitora. Argumentó que supuestamente entre 2009 y 2022 concedió entrevistas a personas asociadas a Netflix y que nadie le aviso que su versión de los hechos sería utilizada como base del proyecto.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023

“Tú sabes que así son estas cosas”, le dijo Vergara al periodista dominicano Tony Dandrades. “Creo que Michael, el hijo de Griselda, también está escribiendo un libro. Cuando estuve investigando leí muchísimo sobre su vida. A él le ha pasado de todo, tuvo una niñez muy difícil, su mamá estuvo en la cárcel cuando era un niñito, mucho sufrimiento. Tengo muchas ganas de leer su libro, la verdad, porque yo sé que tiene una historia que a todos nos va a interesar. Tiene una historia impresionante”.