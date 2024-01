Wall of eyes: las claves del nuevo disco de The Smile, el contundente side project nacido desde Radiohead

Todo arrancó en los años 80, en la Escuela Abingdon de Oxford. Allí fue donde Thom Yorke y Jonny Greenwood, una de las duplas creativas más importantes de la escena del rock inglés, cruzaron sus primeras palabras. “La primera vez que conocí a Thom estaba en la sala de percusiones de la escuela, tocando la batería. O quizás era yo”, recordó Greenwood en una entrevista a la Rolling Stone el 2001, cuando el quinteto de Radiohead ya cargaba con cinco álbumes de estudio y un reconocimiento transversal.

“Él entró para hacerse cargo. Me dijo que tocara el contrabajo. Dije: ‘No puedo’. Y él respondió: ‘sólo haz esto’; mostrándome algo. ‘Estará bien, solo atácalo’. Tenía esa actitud de que puedes simplemente hacerlo”. Hoy, cuatro décadas después, la relación entre Yorke y Greenwood continúa dando frutos. Esta vez, bajo el nombre de The Smile y con la compañía del baterista Tom Skinner.

Con A light for attracting attention (2022), los músicos británicos superaron las expectativas de la crítica con creces. Las reseñas fueron más que positivas, e incluso ya es considerado por muchos como el mejor side project que ha florecido desde la banda inglesa. Una energía creativa que continúa dando frutos con Wall of eyes, la segunda placa de estudio del trío lanzada este viernes 27 de enero, y que mantuvo la atención de la prensa especializada desde su anuncio.

“Creo que el disco tiene dos líneas. Se emparenta con lo que evidentemente fue el lanzamiento del primer LP, pero también me parece que es un disco más oblicuo”, analiza Marcelo Contreras, crítico musical de Culto. “Es menos directo de lo que fue A light for attracting attention, que parecía reencontrarse con la vena rockera que hace rato estaba olvidando Radiohead o que tenía absolutamente pospuesta”.

Entre esas diferencias, Contreras señala que se trata de un disco “que macera distinto. Es un álbum que se va metiendo en cámara lenta dentro del oyente, pero cuando realmente encuentras la guía para seguir lo que ellos están haciendo -que no cuesta demasiado, por cierto-, me parece tan atrayente como el disco anterior. Pero es en una clave distinta”.

En ese sentido, el crítico califica el trabajo de la banda dentro del progresivo, aunque no bajo las definiciones de los años 70 y que abrazaron bandas como Yes o Genesis. “Si bien las canciones tienen varias partes, estas partes funcionan en torno a la canción. No son piezas que se van sumando porque sí, que era algo que a veces sucedía con el rock progresivo clásico”.

Para Francisco Reinoso, editor y locutor de Sonar FM, lo más reciente de la banda de Yorke y Greenwood requiere de una atención especial. “Pese a tener cierto gancho en los pasajes, lo de The Smile en general es una propuesta para asimilar y descubrir luego de darle varias escuchas al álbum y a sus canciones”.

“Ahora, lo que sí queda claro al escuchar las canciones por primera vez -agrega Reinoso- es que Thom Yorke y Jonny Greenwood son, definitivamente, las fuerzas dominantes de Radiohead. Este disco perfectamente pudo haber sucedido al A moon shaped pool, y hay que decirlo, el discreto aporte de Tom Skinner, que pasa a ser un mero acompañante, confirma esta tesis”.

Por su parte, Rainiero Guerrero, director de la radio Futuro, apunta que es importante contextualizar el momento en que emerge la banda: plena pandemia y respondiendo a una sensación de urgencia. “No hay una predisposición en términos de proyecto, de definir algo. Lo dijo Greenwood por ahí en una entrevista. Se juntaron y tenían ganas de hacer cosas, quizás fuera de la órbita de Radiohead”.

“Porque Radiohead hoy día es una marca gigante que probablemente te obliga a hacer cierto tipo de cosas, aunque también es una marca que es bien independiente en ese sentido. Que se puede mover sola y que no tiene que seguir patrones. Pero puede ser que, en la interna, sea una carga ser un Radiohead. The Smile me parece que es una alternativa a Radiohead, pero que no dista tanto de su sonido”, agrega Guerrero.

El binomio Yorke-Greenwood

Los entendidos resaltan que la ambición creativa de la dupla de Thom Yorke y Jonny Greenwood es una de las claves que resaltan al acercarse a la discografía de un proyecto como The Smile.

“Creo que inevitablemente se relaciona con Radiohead porque la impronta que tienen ambos músicos es muy fuerte”, dice Contreras. “Por un lado, la voz de Thom Yorke es absolutamente característica, y el trabajo musical de Jonny Greenwood ya sea en las guitarras o en arreglos orquestales, también ya posee una rúbrica. Tiene una manera de hacer las cosas que uno reconoce de inmediato”.

“Pero, a pesar de aquello, The Smile ha logrado construir una característica propia. Y probablemente tiene que ver ahí con el aporte que hace Tom Skinner en la batería, porque es otra la pulsación que tiene él. Es una muñeca más jazzy la que posee, y eso le da otro giro y otro envoltorio, siento yo, a la música de The Smile”, sintetiza el crítico.

Reinoso también se aventura a trazar el lazo que existe entre lo del trío Yorke-Greenwood-Skinner y la banda que vio nacer a los dos primeros. “Habiendo escuchado todos los proyectos anteriores del círculo de Radiohead, The Smile me sorprendió mucho. Era como si todo el bagaje de las bandas pasadas las hubiera exprimido al máximo Jonny Greenwood con Thom Yorke”.

“Cuando escuché You will never work in television again y programé el tema en la radio quedé peinado para atrás porque era como sentir el tema más rockero de Radiohead en décadas. Casi post punk era ese avance”, recuerda el periodista. “Lógicamente que el disco de The Smile trae una oferta mucho más amplia, pero nunca esperé algo tan bien armado y obviamente cercano a Radiohead”.

Aunque sí reconoce cierta independencia con respecto a la banda madre, el director de Futuro también apunta a que la marca del grupo tras discos como OK Computer continúa percibiéndose con fuerza en cualquier proyecto paralelo de sus integrantes. “Radiohead es una banda que hizo todo eso, todo lo que está haciendo The Smile. Es una experimentación, obviamente; pero mucho más madura. De dos tipos que ya vienen de vuelta, que han hecho todo, que conocen el mainstream. Que saben cómo hacer una canción pop y que sea número 1 en los rankings. Saben cómo hacer un disco completo como el Kid A. Ellos manejan ya todo ese tipo de cosas”.

Reinoso recuerda una anécdota con el baterista de este último grupo. “El año pasado hablé con Phil Selway y claramente el receso le hizo súper bien al círculo de Radiohead. Haciendo memoria, Colin estaba tocando con Nick Cave, Phil lanzó otro disco solista, por eso también tuve la oportunidad de conversar con él, y está The Smile”.

“Muy desde afuera, creo que hay una asimilación por parte del resto de la banda a la hora de reconocer a Thom Yorke y Jonny Greenwood como los principales motores del grupo. Literalmente los están esperando hasta que se sientan listos para poner manos a la obra. Y eso habla mucho de los roles en Radiohead, pese a que siempre funcionen como un colectivo en lo creativo desde el primer álbum”, reflexiona.

Contreras está de acuerdo. “Hay un aviso del baterista de Radiohead diciendo que se viene el nuevo trabajo del grupo. Y de hecho, él mismo también ha sido bastante enfático respecto de lo importante que es que los músicos de la banda puedan desarrollar sus propios proyectos. Él igualmente tiene material solista, Ed O’Brien estaba trabajando en algún minuto también sobre material solista. Y esto significa que entra un poco de aire a lo que es la casa, esta institución que implica una banda como Radiohead”.

La percepción de Guerrero es similar. “A estas alturas de la vida, me parece que un proyecto como The Smile a todas luces es un proyecto alternativo, satélite, pero no termina ni creo que va en camino de ser un reemplazo de Radiohead o algo distinto o superior”.

Aun así, la continuidad del quinteto no es algo que le quite el sueño al crítico de Culto. “Personalmente, si la banda se acabara ahora y lo que va a continuar es The Smile, yo no me quejo”.