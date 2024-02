De Dirty Dancing a Titanic: 10 bailes icónicos en películas románticas para recrear (o intentar) este San Valentín

El baile es un elemento clave en muchas relaciones amorosas. Si bien hay algunos que no disfrutan mostrar sus movimientos en público, hay quienes disfrutan expresar el afecto en la pista de baile.

El cine toma esa idea y lo integra en sus películas, ya sea como un agregado o como elemento vertebral en la trama. Tanto así, que a veces se recuerda a una cinta solamente por su memorable escena de baile—o la canción que la acompaña—, como pueden ser los casos de Dirty Dancing (1988), Grease (1978) o La la land (2016).

En este Día de San Valentín, Culto hace una selección de las mejores escenas de baile en películas románticas.

Dirty Dancing (1987)

Si se habla de baile y romance, esta es una de las cintas que encabezan la lista. Esta película de 1987 sigue la historia de Baby Houseman (Jennifer Grey), una joven de familia acomodada que llega a un centro vacacional junto a sus padres y hermana. En medio de las monótonas jornadas, encuentra las clases de baile de Johny Castle (Patrick Swayze), un guapo profesor que hará que Baby se atreva a bailar como nunca antes.

Involucrados en relación marcada por el autoconocimiento y la pasión, los personajes se enfrascan en preparar una coreografía al ritmo de (I’ve Had) The Time of My Life, de Bill Medley y Jennifer Warnes, canción que ganó un Oscar por Mejor canción original en 1988.

El resultado fue una de las escenas más memorables de la película dirigida por Emile Ardolino y disponible en Amazon Prime Video. ¿Quién no ha intentado replicar la famosa elevación que hacen los personajes?

Sr. y Sra. Smith (2005)

El tango del matrimonio Smith es uno de los momentos más tensos y con más química de la película de 2005. Protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt, la cinta dirigida por Doug Liman presenta una pareja de espías cuya misión es precisamente matarse el uno al otro.

Este filme mezcla la acción y el romance en múltiples escenas, entre ellas, la desarrollada en un restaurante, donde los protagonistas se enfrentan en la pista con sus mejores pasos de baile y calculados movimientos de defensa. Es más, al inicio de la cinta, los personajes ya muestran sus dotes artísticas en el baile al son de Mongo Bongo, de Joe Strummer & The Mescaleros.

Disponible en Disney+ y Netflix, el drama devela los primeros acercamientos entre los actores que fueron matrimonio en la vida real tras el rodaje de Sr. y Sra. Smith. Vale decir que no se recomienda intentar en casa este tipo de coreografía.

Yo antes de ti (2016)

Sam Clafin y Emilia Clarke conquistaron (y destruyeron) los corazones de los espectadores. Y es que esta película, basada en la novela homónima de Jojo Moyes, tiene una de las escenas de baile más tiernas del cine. La historia sigue a Louisa Clark, una joven alegre que empieza a trabajar al cuidado a Will Traynor, un hombre de negocios que tras un accidente de tránsito quedó cuadripléjico.

De esa forma, Lou hace todo lo posible para que Will salga de su estado de amargura. Uno de esos intentos es llevarlo a la boda de su expareja, quien se casa con su antiguo amigo. A pesar de que el panorama no suena prometedor, ambos disfrutan la noche y comparten un baile especial al ritmo de Thinking out loud, de Ed Sheeran.

Bajo la dirección de Thea Sharrock, Yo antes de ti se volvió una de las películas icónicas del cine romántico y puede verse en Amazon Prime Video.

Titanic (1997)

La historia dirigida por James Cameron se llevó 11 estatuillas en la edición 70° de los premios Oscar, instancia en la que destacó, entre otras categorías, como Mejor película, Mejor director y Mejor canción original. Leonardo DiCaprio en el papel de Jack, y Kate Winslet, en el de Rose, logran transmitir los sentimientos propios de un romance tan breve como trágico.

El romance comienza cuando Rose, una joven de clase alta, conoce a Jack, un artista humilde y aventurero que, tras ganar un juego de cartas, sube a bordo a uno de los barcos más lujosos del momento: el Titanic. Luego de un dramático encuentro, ambos se enamoran apasionadamente, desafiando los mandatos sociales de la época.

En una de sus jornadas románticas, el joven artista invita a Rose a una fiesta en tercera clase. Para sorpresa de Jack, ella lo acompaña en sus pasos de baile, convirtiéndose ambos en los dueños de la pista.

Step Up (2006)

Si por algo fue conocido el matrimonio formado por Channing Tatum y Jenna Dewan Tatum, es por su talento para bailar. Eso quedó reflejado en las películas de Step up, cuya primera entrega protagonizada por ambos fue dirigida por Anne Fletcher en 2006. La mezcla del romance y el crimen generan un drama que se ha vuelto un clásico cuando se trata de películas de baile.

La cinta se centra en la figura de Tyler Gage, quien tras cometer un delito menor debe cumplir con trabajo comunitario en a Escuela de Artes Maryland. Ahí conoce a Nora, una bailarina profesional que casualmente busca un compañero de baile para una importante prueba, por lo que trata de convencer al protagonista para que se convierta en su pareja.

Así, el hip hop y la música clásica convergen en coreografías memorables, donde sin duda la que destaca es la presentación final de esta película romántica.

La la land (2016)

Disponible en Amazon Prime Video y Star+, la película dirigida por Damien Chazelle se llevó el Oscar a Mejor dirección, a Mejor fotografía y a Mejor banda sonora —entre otros galardones—en 2017, cinta que además le valió a Emma Stone el Oscar a Mejor actriz principal en la misma edición.

La música, el baile y el romance caracterizan esta cinta de 127 minutos, donde seguimos a Mia (Emma Stone), una aspirante a actriz, y a Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz, quienes tienen algo en común: aún no logran cumplir sus sueños. Tras conocerse y enamorarse, comienzan a experimentar cambios en sus carreras, donde deberán elegir si permanecer juntos o seguir caminos separados para alcanzar sus ambiciones.

A lovely night es la primera canción que baila Ryan Gosling y Emma Stone en el musical, en un camino pavimentado en el parque Griffith, justo al lado del monte Hollywood Drive. Los pasos de claqué fueron grabados en una sola toma y conforman una de las coreografías que quedarán grabadas en la historia del cine.

¿Bailamos? (2004)

Shall we dance? es el nombre original de esta película cuyo elenco es de primer nivel. Richard Gere protagoniza la cinta, donde interpreta a John, un abogado sumido en la tediosa rutina de su profesión. Sin embargo, conocerá a una joven profesora de baile (Jennifer López), quien lo convence de tomar clases de danza y con ello, recuperar la ilusión del día a día.

Pero la pasión también llega con las clases. En un romance prohibido, el personaje principal de este drama deberá elegir entre cambiar completamente su vida, o permanecer con la familia que construyó con su esposa. Susan Sarandon, Stanley Tucci, Bobby Cannavale y Lisa Ann Walter son algunos de los actores que completan el elenco.

El tango Santa María de la banda Gotan Project es una de las escenas más recordadas de la cinta, donde Jennifer López y Richard Gere muestran su lado más sensual en sus pasos de baile.

Esta película está disponible para alquiler en Apple TV.

Fiebre de sábado por la noche (1977)

Del tango pasamos a la música disco. Y es que John Travolta protagoniza uno de los bailes más icónicos del cine en Fiebre de sábado por la noche, al ritmo de More than a woman, de la banda británica Bee Gees.

Dirigida por John Bradham, la película cuenta la historia de Tony Manero, quien tras trabajar toda la semana en una tienda de pinturas, se prepara para bailar en la disco sin falta todos los sábados. Su vida está marcada por una conflictiva relación con su padre y su hermano, quien es sacerdote. No obstante, entrenar para un concurso de baile, en compañía de Stephanie (Karen Lynn Gorney) es una de las motivaciones que mantiene al personaje a flote.

Vestidos de blanco, los personajes se presentan en la competencia, dejando una de las coreografías más icónicas de los setenta.

Esta película está disponible con suscripción en Movistar TV y en Apple TV para alquiler.

Grease (1978)

John Travolta lo hizo otra vez al año siguiente, con Grease. Por si no era poco con Fiebre de sábado por la noche, el actor mostró lo mejor de sus dotes de bailarín en la película dirigida por Randarl Kleiser, que también contó con la participación de Olivia Newton-John.

Ambos interpretaban a dos jóvenes que se conocieron en el verano de 1959, periodo en el que vivieron una bella historia romántica. Sin embargo, cuando se acaban las vacaciones, se vuelven a encontrar en el instituto Rydell, pero las cosas ya no eran iguales. Sandy (Newton-John) se dio cuenta de que Danny (Travolta) no era el mismo: pasó de ser un chico sensible a un engreído.

Es en un parque de diversiones donde se desarrolla una de las escenas más recordadas de la película. Sandy, tras cambiar completamente su apariencia, desafía a Danny cantando You’re the one that I want, tema que ya es un clásico que puedes revivir en Paramount Plus Apple TV.

Pasión y baile (2001)

Dirigida por Thomas Carter, Pasión y baile es una película protagonizada por Julia Stiles (10 cosas que odio de ti), quien interpreta a Sara, una joven bailarina de ballet que, tras perder a su madre en un accidente, abandona la danza y se muda a Chicago con su padre.

En su nuevo instituto conoce a Derek (Sean Patrick Thomas), un chico atractivo y popular que alentará a volver al baile a través del hip hop.

Esta cinta romántica, disponible en Netflix, está cargada de coreografías pegadizas que son dignas de recordar. Una de las más divertidas, y que marca el inicio de la cercana relación entre los protagonistas, es el conjunto de escenas donde Derek le enseña a Sara los principales movimientos de hip hop.