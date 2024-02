Richard Page, ex cantante de Mr. Mister, la banda de la polémica en Viña 88: “Nunca me arrepentí de lo que dije”

La coyuntura política, social y ciudadana siempre golpea alguno de los costados del Festival de Viña del Mar. Es inevitable, es parte de su leyenda. Por lo mismo, el evento y la actualidad chilena también se miraron las caras hace 36 años, en 1988, para la previa del plebiscito del Sí y el No.

Y esa vez con una banda estadounidense como protagonista.

“Recuerdo a una gran audiencia y gente muy linda”, es lo primero que describe Richard Page a Culto cuando rememora su visita junto al grupo que encabezaba por esos días, Mr. Mister, dueños de un par de hits con alta rotación FM (Broken wings) y que lógicamente dejó una huella mucho mayor que una simple presentación con la Quinta Vergara a sus pies.

En la segunda noche de esa entrega, Page aprovechó una pausa en el show de su agrupación para sacar un papel de su bolsillo y leer: “Un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte. Los artistas del mundo estamos con ellos”.

El apoyo hacia las figuras perseguidas por la dictadura fue un cachetazo para un certamen emitido por el canal estatal y que intentaba mantener un libreto aséptico y apolítico. Por lo mismo, el cantante fue obligado minutos después a aclarar sus dichos en pleno escenario, en una de las postales más tensas en el historial de la cita.

El mismo nervio que -aunque en contextos muy distintos- merodeó la Ciudad Jardín en 2020, después del estallido social, cuando nuevamente los artistas devolvieron el acento político, y esa sensación de que todo puede estallar en la fiesta más popular de Chile.

-¿Cómo llegó a usted esa carta? ¿Sabía lo que podía provocar, entendía lo que leía?

Sí, sabía que sería controvertido. Amnistía Internacional me había pedido que dijera algo en apoyo de los artistas que habían sido silenciados. Ingenuamente pensé que hacer la declaración en el escenario no tendría la reacción que finalmente tuvo.

-¿Es cierto que en el backstage fue escoltado por militares y un productor de Viña le gritó: ‘¡Te invito a cenar a mi casa y te cagas en mi mesa!’?

Sí, eso fue lo que él me dijo. Mirando hacia atrás, sentí un poco de pena por ese hombre, ya que probablemente lo despidieron. O algo peor. ¿Quién sabe?

-¿Por qué decidió pedir disculpas? ¿Fue obligado?

Según recuerdo, no me disculpé. Cuando se nos permitió tocar la segunda noche, dije: "Esta noche solo canto", lo que no significó que estuviera echando pie atrás en lo que dije. Ese es mi recuerdo, pero ha pasado mucho tiempo.

-¿Cree que un artista debe hacerse cargo de los problemas sociales de un país en un festival?

Creo que está bien dar tu opinión sobre cuestiones sociales, mientras no sea una larga disertación. Chile a mediados de los 80 era un ejemplo extremo de un país autoritario en el que muchos disidentes estaban sufriendo. Que un extranjero hable en nombre de un país, porque de seguro no sería castigado severamente, creo que era lo correcto. En retrospectiva, podría haber sido menos polémico haber celebrado una conferencia de prensa y haber hablado extensamente; pero el impacto que tuvo lo que hablamos en el Festival valió la pena.

-¿Fue importante haber cantado en Viña? Aún es el evento más importante de Chile.

Absolutamente. No me arrepiento de lo que dije y de hablar de política ahí. Y, según recuerdo, fue uno de nuestros mejores shows.