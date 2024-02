“Fuerte cuadro de estrés”: la razón por la que Peso Pluma no viene al Festival de Viña

Peso Pluma estaba llamado a ser el número más comentado del Festival de Viña 2024. Su presencia meses antes había rebalsado lo estrictamente musical, el debate en torno a sus letras eventualmente vinculadas al mundo del narcotráfico habían copado columnas de opinión de todo tipo y hasta el gobierno salió a opinar de su protagonismo en el certamen más popular de Chile.

Sin embargo, todo aquella previa apabullante quedó en nada. Peso Pluma no dirá “buenas noches Viña del Mar” ni sabremos cómo se comportará sobre el escenario de la Quinta Vergara después de tanta polvareda: el último gran fenómeno de la música mexicana, suceso actual en todo el planeta, decidió cancelar su presentación en la cita, pactada para la jornada de cierre, el próximo viernes 1 de marzo.

“Sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en los conciertos/festivales pautados en Viña del Mar, Lima y Asunción”, era el comunicado con que los organizadores de Viña 2024 justificaban esta madrugada la baja del hombre de Ella baila sola.

Pero, ¿cuáles fueron esas “razones personales” que precipitaron el mayor traspié de la actual entrega del evento? Según pudo saber Culto a través de conocedores del tema, Peso Pluma habría sufrido en los últimos días un “fuerte cuadro de estrés” debido a las consecuencias que tuvo el eventual fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, quien estuvo en Viña el año pasado como parte del jurado y con un buen show.

El mexicano de 23 años habría tenido una suerte de “colapso personal”, un tema de salud mental que lo llevó a sacrificar las fechas inminentes que tenía en Sudamérica.

Daniel Merino, productor general del evento, lo confirma en la conferencia previa a la cita: “Cuando el artista decide no participar fuimos muy claros. El festival siempre va a cuidar la salud de los artistas y respetamos cualquier decisión”.

“Él ha estado sometido a un estrés muy grande por la exposición que ha tenido. Ha sido muy fuerte para él”.

Una ruptura y un adiós

Todo empezó el 13 de febrero pasado, cuando se difundieron unas imágenes del artista de la mano con otra mujer en Las Vegas, pese que sólo meses antes había oficializado su relación de noviazgo con Nicki Nicole, cuando llegaron juntos a la alfombra roja de los premios Grammy Latinos en Sevilla, el 16 de noviembre de 2023.

Al conocer la secuencia que delataba la infidelidad, la propia argentina escribió en sus redes sociales. “El respeto, es parte necesaria del amor”, publicó Nicki en una historia de Instagram el martes 13 de febrero. “Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Las redes, por supuesto, estallaron. Peso Pluma quedó en a mira, en el ojo del huracán. Hasta comenzaron campañas virtuales para pifiarlo en sus conciertos venideros, entre ellos el Festival de Viña del Mar.

Esa fuerte campaña de odio en redes habría golpeado al artista norteamericano.

El pasado miércoles 21 por la tarde, su equipo le comunicó a los promotores del Festival de Viña que no estaba en condiciones de subirse a la Quinta Vergara, sobre todo porque se trata de un escenario exigente amplificado para toda Latinoamérica.

El mismo miércoles, los encargados del certamen, ya enterados de la determinación, decidieron mover sus fichas y finalmente terminaron integrando al argentino Trueno en reemplazo de Peso Pluma. El trasandino cerrará la jornada del viernes 1 de marzo, mientras que ahora la encargada de abrir esa noche será su compatriota María Becerra.

El fichaje de Trueno además establece un estratégico acierto de marketing: también fue pareja de Nicki Nicole durante dos años.

Por estas horas, también se discuten los términos contractuales en que queda el paso al costado de Peso Pluma. Qué cláusulas se aplican y cómo se llega a un mejor entendimiento ante un escenario ya resuelto.

Según pudo saber Culto, el mexicano tenía una tarifa de US$300 mil por su show en la Ciudad Jardín, convirtiéndose en uno de los más onerosos de la cita. Su llegada estaba pactada para el jueves 29, 24 horas antes de su debut.

Una peformance que quedó en nada: Peso Pluma ya no será parte de la historia de Viña 2024.

Eso sí, el intérprete no tuvo problemas para agendar el pasado 21 de febrero una gira de numerosas fechas por Estados Unidos, la que parte en abril y se extiende hasta octubre. O sea, descartó Viña para concentrarse en su conquista al mercado norteamericano.

Por otro lado, toda la controversia que en enero explotó en torno a Peso Pluma ya estaba controlada: los propios promotores de Viña 2024 hablaron durante esos días con el cantante para “tranquilizarlo” y decirle que no había problemas con su espectáculo, pese que había algunas autoridades pidiendo su cancelación. De alguna forma, aquel tema ya era polémica superada.

Finalmente, el certamen parte este domingo 25 con las presentaciones de Alejandro Sanz, la comediante Alison Mandel y el cantante colombiano Manuel Turizo.