Peso Pluma y Nicki Nicole: cronología de una historia que se inició en Chile y que llegó a su fin

El romance entre Peso Pluma y Nicki Nicole parece llegar a su fin. Tras la viralización de un video del mexicano, quien estaba de la mano de otra mujer, las redes sociales ardieron, acusando a La Doble P de serle infiel a la artista argentina.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respecta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki”, escribió la cantante a través de sus historias de Instagram, plataforma en donde, también, borró todas las fotos que tenía con el autor de Ella baila sola.

Si bien no confirmó explícitamente el término de la relación, sus palabras, y el silencio de Peso Pluma, develan el fin de una historia que empezó precisamente en Chile, cuando ambos intérpretes se reunieron para grabar el video musical de Por las noches, en Valparaíso.

Los rumores de una relación entre el cantante de corridos y la rapera argentina fue una constante en redes sociales desde la colaboración, hasta que ambos confirmaron su relación en un concierto de Nicki Nicole en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México. Fue el 2 de noviembre que Peso Pluma se subió al escenario para cantar con ella, donde tras unos besos y varios te amo, al fin el romance se confirmaba.

En la actualidad, es incierto el destino de una de las parejas más queridas de la música urbana.

El antes

Nicki Nicole, a diferencia de Peso Pluma, ya había tenido una relación mediática con alguien de la industria. Desde mayo de 2020 era pareja de Trueno, rapero, cantante y freestyler argentino. No obstante, a fines de 2022 comenzó a especularse un quiebre. Si bien ninguna de las partes confirmó la ruptura, la falta de apariciones en público y las nuevas letras de Nicki Nicole daban a entender el distanciamiento de la pareja.

Más lejos, se especulaba que Peso Pluma estaba involucrado con Belinda, cantante y actriz mexicana, vínculo que nunca fue confirmado por La Doble P.

El 11 de junio de 2021, el artista mexicano lanzó su tema Por las noches. En Instagram, Nicki Nicole le escribió: “Simplemente gracias por hacer esta canción. Es increíble como describís todo lo que siento en este momento, sos muy talentoso. Seguí rompiendo”.

Más allá de comentarios cruzados en redes sociales, ambos no se conocían. Hasta que llegó el remix del tema con la colaboración de la argentina. “Nicki fue la que me habló y me dijo ‘oye ese tema está re duro ¿habrá manera de grabarlo? Yo dije ‘¡Uf, claro!’ Yo la escucho desde hace mucho y Nicki es un monstruo musical, es una chulada de persona”, señaló Peso Pluma en una entrevista en Los Ángeles Time.

Llegó febrero de 2023 y con ello, el Festival de Viña del Mar, donde Nicki Nicole era invitada y jurado de la instancia. El 24 de febrero la joven cerró exitosamente el espectáculo en la Quinta Vergara, pero no dejaría la región de Valparaíso de inmediato.

El 27 de febrero se publica la colaboración oficial entre ambos artistas y, el 1 de marzo, se publica el video del remix de Por las noches, que fue grabado en la ciudad puerto durante febrero de ese año, y que contó con la participación del actor chileno Daniel Antivilo.

Los rumores

Los fanáticos comenzaron a compartir sus teorías en torno a la pareja luego de la publicación del video. Además, en agosto de 2023 fueron vistos juntos en Disneyland Paris, en un paseo donde estaban acompañados de guardaespaldas.

Pero no había nada confirmado. Es más, en los MTV VMAs 2023, en septiembre, Peso Pluma declaró tener novia en conversación con una periodista, pero nunca confirmó su identidad.

Unas semanas más tarde, Nicki Nicole, que se declara una fanática de los deportes, entre ellos el fútbol, llevó a Hassan Emilio Kabande Laija –nombre real de Peso Pluma– al estadio Marcelo Bielsa en Rosario, Argentina, para ver el duelo de Newell’s y Estudiantes de La Plata.

Sin dudas, la presentación de ambos en los Billboard Latinos avivó las ideas de un romance. Vestidos de blanco, se subieron al escenario a interpretar Por las noches. Dos días después, fueron captados en la previa del partido entre el Inter de Miami y el FC Cincinnati, en el DRV PNK Stadium, donde incluso el mexicano estrechó las manos con Lionel Messi.

Ante las especulaciones sobre su relación, ambos artistas negaron estar juntos. Por un lado, Nicki Nicole enfatizó en que eran solo amigos en una entrevista en el podcast El Despelote, instancia en donde hizo una desafortunada comparación entre Peso Pluma y un perro, por las que luego pidió disculpas en redes sociales.

Asimismo, en octubre de 2023, La Doble P –quien se refirió a las declaraciones de la artista sin resentimientos–, declaró lo siguiente en medio de en un concierto en Stockton, California: “No se hagan películas, nosotros también tenemos derecho de hacer nuestra vida”.

Un efímero romance

En una presentación en México, Nicki Nicole invitó a Peso Pluma a subirse al escenario. El público estalló en aplausos. Tras cantar juntos, ambos se besaron dos veces, lo que confirmó su relación. En el programa Siéntese quien pueda, la artista argentina explicó las razones de por qué no habían oficializado antes su romance. “Nos dimos ahí unos besitos (en el concierto de CDMX), nos estábamos conociendo y queríamos estar seguros, nada, la verdad es que fue muy lindo y muy linda la gente también ahí en el show”.

Aparecieron juntos en los Grammy Latino 2023, que se realizaron en Sevilla el 16 de noviembre, deslumbrando con su paso por la alfombra roja. Además, fueron vistos en un concierto de Luis Miguel en México y enero de este año, en un partido de básquetbol en Nueva York.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Tras la polémica por la presencia o ausencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, Nicki Nicole defendió al por entonces su pareja. “Él es un gran artista y cuando esté en el escenario la gente lo va a disfrutar mucho. Además es una gran persona. La gente lo quiere mucho y siento que la va a romper”, afirmó la artista trasandina.

El 4 de febrero nuevamente brillaron en la alfombra roja, pero esta vez de los Grammy 2024, instancia donde Peso Pluma se llevó el premio en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, por Génesis.

Sin embargo, luego del video de Peso Pluma de la mano con otra mujer, y las declaraciones de la arista de X eso bb, es poco probable que vuelvan a desfilar juntos en una ceremonia de premios.