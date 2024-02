Brian May nunca quedó conforme con Under Pressure (y generó tensión entre Bowie y Freddie Mercury)

Brian May (76) reveló que nunca le gustó la mezcla final de Under Pressure, la exitosa colaboración firmada entre Queen y David Bowie en 1981, e incluida tiempo después en el álbum Hot Space.

En charla con el portal especializado Total Guitar, May detalló que la canción se fue armando en varias noches en el estudio. La pista de acompañamiento inicial resultó estar cargada a las guitarras, lo que le daba un sonido particularmente pesado.

May señaló que ese sonido le gustaba porque “me recordaba a The Who”. Le hizo el comentario a David Bowie, solo para toparse con su total desagrado. “‘No va a sonar como The Who cuando lo termine’, dijo, [Bowie] no quería que fuera así”.

Ahí fue cuando todas las fuerzas en juego pujaron para obtener lo que querían. Pero los dos principales liderazgos los tenían Bowie y Freddie Mercury, el líder y cantante de Queen. “Básicamente, eran Freddie y David peleando en el estudio con la mezcla y lo que pasó en la mezcla fue que la mayor parte de esa guitarra pesada se perdió”, detalló May. “Todos teníamos ideas diferentes sobre cómo se debía mezclar [Under Pressure]”.

May señaló que aquel fue un momento de tensión. “Probablemente fue la única vez en mi carrera que me retiré, porque sabía que iba a ser una pelea. David era una fuerza creativa increíble, pero no se pueden tener tantas fuerzas creativas increíbles en la misma sala. Empieza a ponerse muy difícil”.

Sobre la mezcla final de la canción, May señaló que “para ser honesto, nunca me gustó. Sí reconozco que funciona. Es un punto de vista y está muy bien hecho. A la gente le encanta”.

Under Pressure surgió a partir de varios encuentros entre la banda y Bowie en Montreux, Suiza. El bajista John Deacon señaló en una entrevista a Musiclife, que la famosa introducción en bajo eléctrico fue compuesta por el Duque Blanco. Se lanzó como sencillo en octubre de 1981 y le dio al grupo su segundo número uno en las listas británicas (el anterior había sido Bohemian Rhapsody en 1975).