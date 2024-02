“Estoy un poco ebrio”: Pedro Pascal gana premio SAG a mejor actor en serie dramática y vence a Kieran Culkin

Pedro Pascal se coronó en la categoría de Mejor actor de drama en los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG Awards). El actor chileno fue galardonado gracias a su papel de Joel Miller en The Last of Us.

“Esto está mal por numerosas razones, estoy un poco ebrio”, comenzó diciendo Pascal. El intérprete no había logrado llevarse un Globo de Oro, un Emmy o un Critic’s Choice Award en la misma categoría, ya que su amigo Kieran Culkin se impuso en las anteriores instancias.

De esa forma, en esta versión de los premios del gremio venció a Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, los tres parte del elenco de Succession, y a Billy Crudup de The Morning Show.

“Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme. Estoy haciendo el ridículo, pero ¡muchas gracias por esto! He estado en el sindicato desde 1999, así que este es un puto honor increíble. A todos los nominados, no recuerdo ninguno de sus nombres en este momento”, continuó diciendo un emocionado Pedro Pascal.

Según Variety, el protagonista de The Last of Us dijo detrás del escenario que iba a “besarse” con Culkin como venganza. “Él es el más grande”, añadió Pascal. El actor también dijo que no recordaba lo que dijo durante su discurso de aceptación.

Pedro Pascal vislumbra entre próximos proyectos la nueva temporada de The Last of Us, que se espera que llegue a HBO en 2025. Además, formará parte del elenco de la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos, a cargo del Universo Cinematográfico de Marvel.