Karin Díaz, la primera mujer que dirigirá el Festival de Viña: “Había llegado el momento de dar este paso”

Karin Díaz es una de las directoras del Festival de Viña 2024. En conjunto con un equipo, liderado por varias mujeres, son las encargadas de la producción del evento en general, toman decisiones sobre lo que se muestra en pantalla y tienen comunicación con los artistas en los meses previos a la realización para que los shows de estrellas y humoristas se desarrollen de la mejor manera posible.

En conversación con Culto, la comunicadora audiovisual, perteneciente aTVN, habló sobre su rol en las seis noches en la Quinta Vergara y su trayectoria en otros festivales para llegar a este hito.

“Es una noticia que recibo durante 2023, más o menos a mitad de año, recibo la propuesta de parte de los ejecutivos del canal que estaban en ese tiempo, me ofrecen esta oportunidad y dije que sí de inmediato”, comenta sobre el inicio de la travesía.

“Vengo haciendo festivales desde el año 2012, y obviamente uno siempre parte desde abajo, entonces, comencé como asistente de dirección, y este año ya se me dio la oportunidad de dirigir. Sentía que había llegado el momento de dar el paso, porque durante el último año me tocó también hacer el Festival de Las Condes, el Festival del Huaso de Olmué y el evento benéfico Juntos, Chile se levanta”.

Sobre esta última instancia, agrega: “Fue algo que salió de última hora, pero que sin duda, también me suma para poder tener, como decimos nosotros, horas de vuelo; para poder ser más rápida, ser más ágiles, tener la cabeza más clara y tomar buenas decisiones al momento de pinchar cada cámara, porque realmente tenemos solo segundos para poder pensar a qué vamos en cada momento”.

Directora de programas

Además de su trabajo en estos eventos masivos, Díaz se desempeña como directora de programas en TVN, desde el año 2010. “Como directora en los festivales, hay que preocuparse de todo básicamente. Todas las áreas –cámaras, iluminación, audio, visuales– tienen que ser supervisadas desde dirección antes de salir al aire. Me preocupo de trabajar, por ejemplo, con los camarógrafos, de explicarles cómo son los shows que vamos a transmitir. Es un trabajo entre muchas personas”.

Díaz destaca la colaboración con Francisca Bustamante, quien también se desempeña como directora de programas en el mismo canal. “Ella ha sido mi compañera durante harto tiempo. Hacemos este equipo femenino de festivales, durante meses antes del evento, miramos los shows, marcamos a cada segundo lo que pasa para poder llegar a los planos precisos y que la gente en su casa pueda ver un show de primera calidad, que es a lo que estamos acostumbradas en TVN”.

Al mismo tiempo, la comunicadora audiovisual hace énfasis en que el trabajo durante el show, es solo la culminación de meses previos de arduo trabajo. “Hay un trabajo muy largo con visuales, en donde planeamos qué visual poner, las ideamos y las personas encargadas hacen los diseños, después revisamos; y así con todas las áreas de las que nos hacemos cargo”.

La ruta festivalera

Haber trabajado previamente en la dirección de otros de los festivales televisados más grandes de Chile, le sirvió como antesala para preparar lo que sería el debut ahora en la Quinta Vergara. “Así fue pensado. Todo va de la mano”, asegura.

Además de tener contacto constantemente con el resto del equipo de producción, la comunicación con los artistas es clave. “Primero tenemos reuniones más técnicas, en la que ellos nos explican lo que quieren hacer. Luego de eso, nosotros les respondemos si es o no posible y les planteamos alguna solución. Después vamos a ver cada show, de artistas internacionales no podemos, pero buscamos material en video; de los artistas nacionales, vamos a todos los shows que tengan pactados antes del festival”.

Díaz asegura que este proceso de estudio en terreno, que es en los escenarios, es esencial para lograr acuerdos y presentar el mejor espectáculo posible, para las personas que lo ven en vivo y para quienes lo ven desde la televisión. “Los vamos a grabar, conversamos sobre el orden de las canciones para que sea atractivo para el público, no es que llegamos, nos sentamos y pinchamos botones simplemente, sino que hay un super trabajo detrás”.

En esta ocasión, la dirección está a cargo de dos directores: “Está Felipe Morales, que es el director general y después viene Sebastián Hödar, que es el director de Canal 13 y yo, directora de TVN. Nos dividimos así porque somos dos canales”.

“Tenemos una repartición de los shows, él se encarga de algunos y yo de otros. Creo que el artista que viene más cargado, con una preparación gigante, con más de cien músicos en escena, es Andrea Bocelli, pero ahí se encarga Sebastián. A nosotros hacer Maná y es un show bien completo, vienen con puros hits, esa noche la Quinta va a ser un karaoke gigante porque traen puras canciones conocidas”, anuncia.

Mujeres en los equipos

Una de las cosas que más se han destacado de esta versión del Festival, es la notable participación femenina en puestos importantes. “Hoy día yo tengo más compañeras que están haciendo esta tripleta de festivales, estoy yo en la dirección, y hay otras chicas que están en producción, en contenido, que han hecho el mismo tour festivalero, así que de verdad estoy contenta de que esto esté pasando, al mismo tiempo, pienso que no debería ser tema, pero lamentablemente lo es”.

“Me da mucha alegría y orgullo que se esté hablando de eso y que, en parte, haya sido por nosotras, que somos un poquito las pioneras en esto de que las mujeres estén liderando los equipos. Quiero aprovechar estas oportunidades de buena manera y que más mujeres tengan oportunidad y se le abran puertas, así como a nosotras”, asegura.

Repetir la fórmula

Díaz está en el detrás de cámara del Festival desde 2019, en distintos puestos que le han servido para llegar a ser hoy directora. Durante estos años, que estuvieron interrumpidos por la pandemia, ha recopilado y analizado la técnica que utiliza el canal para entregar lo mejor posible.

“En 2019 lo pasamos super bien haciéndolo, pero en 2020 tocó duro por todo lo que pasó con el estallido, hay cosas que no podían salir al aire, había gente afuera de la Quinta, hubo un incendio en el Hotel O’Higgins. Después tuvimos dos años de pandemia, donde tuvimos que parar, pero me he dedicado a estudiar. Con mi compañera, Francisca Bustamante, somos bien mateas en ese sentido, y creo que este año vamos a repetir la fórmula que nos ha funcionado bastante bien estos últimos cuatro años”, comenta.

La edición de 2018 estuvo a cargo de Carlos Martí. En esa ocasión, se presentó la banda británica Jamiroquai, y la transmisión del momento generó críticas, ya que se cuestionaba que las cámaras mostraban más al público que al artista. Sobre ese momento, Díaz, opina: “Cada director tiene su estilo, y creo que ninguno es criticable, simplemente es como cada uno lo vaya sintiendo. En ese sentido, nosotros tenemos la misión de poder mostrar el show lo más limpio posible, pero de igual forma, tenemos la misión de mostrar que la gente lo está pasando bien en la Quinta, hay que mostrar ambas cosas”, y agrega: “De todas maneras, mostrar solo al público no es mi estilo”.

Una transmisión rítmica

Sobre la manera de mostrar el espectáculo, Díaz afirma: “Los festivales se tratan de música, entonces mi forma de dirigir en estos casos es muy rítmica, hay que transmitir esa música, de una forma muy acorde a lo que está sonando, y sin duda, mostrar que la gente lo está pasando bien. Nos dedicamos a mostrar todo eso, al ritmo de la música, que para mí es lo fundamental”.

“El trabajo con el humor sin duda es distinto a la música, pero ahí también buscamos otra cosa, que es que ellos se luzcan con su rutina, y de igual forma, que la gente se ría, entonces nuevamente sigue siendo como un complemento entre el artista y el público”.

La licitación que ha permitido que Canal 13 y TVN estén a cargo de la transmisión durante los últimos años, termina con este festival. “A pesar de que es el último para nosotros y venimos a disfrutar, esta edición tendrá un enfoque benéfico, solidario, a raíz de los incendios que afectaron a la región”.

Bajo la consigna “Arriba Viña”, Desafío Levantemos Chile, Techo y la organización del Festival, se unieron para diseñar una serie de acciones a realizarse durante ese periodo, con el fin de recaudar fondos que serán divididos en partes iguales, a las dos entidades. “Queremos mostrar lindos shows, pero de igual forma solidarizar con los afectados”, cerró Díaz.

Festival de Viña 2024

Esta edición tendrá su primera jornada el domingo 25 de febrero, con Alejandro Sanz abriendo el micrófono. Durante seis noches la Quinta Vergara disfrutará de la música de Miranda!, María Becerra, Andrea Bocelli, Maná, Peso Pluma, Manuel Turizo, Mora, Anitta, Men at work, Young Cister y Los Bunkers. El humor en esta ocasión estará a cargo de Sergio Freire, Alison Mandel, Luis Slimming, Javiera Contador, Lucho Miranda y Alex Ortiz.

Aún quedan entradas a la venta para algunas noches, pueden adquirirse a través de PuntoTicket.