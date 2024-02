Greta Gerwig es destacada por revista Time: la directora de Barbie habla por primera vez sobre su desaire en los Oscar

La revista Time destacó a doce mujeres influyentes de 2023. Entre ellas hay cantantes, deportistas, escritoras, poetas, científicas, entre otras. La primera de la lista es Greta Gerwig, directora, actriz, guionista y productora; durante el año pasado estrenó Barbie, la película creada por una mujer con más recaudación en la historia del cine. De igual manera, la cinta recibió ocho nominaciones a los premios Oscar.

A pesar del notable éxito del filme, que hoy compite por Mejor película y Mejor guion adaptado, llamó la atención que entre las candidatas a Mejor actriz no estuviera Margot Robbie, la protagonista, y en la categoría de Mejor dirección, Gerwig tampoco fuera reconocida. Por muchos esta situación fue considerada como un acto machista, o incluso de revancha, por reivindicar a la muñeca dentro de la escena pop contemporánea.

Posterior a conocerse las nominaciones, Ryan Gosling, coprotagonista de la cinta que interpreta a Ken, y que sí recibió un llamado por su protagónico, expresó en un comunicado: “No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

America Ferrera, nominada por Mejor actriz de reparto, por interpretar a Gloria, además de expresar su gratitud por el reconocimiento, dedicó unas palabras a la directora: “Greta ha hecho casi todo lo que una directora puede hacer para merecerlo. Ha creado este mundo, ha cogido algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de la gente y lo ha convertido en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista”.

En la reciente entrevista publicada por Time, a propósito de las doce mujeres influyentes de 2023, la directora se refirió al tema públicamente, por primera vez. Sobre el desaire a Robbie, comentó: “Por supuesto que lo quería para Margot. Pero estoy feliz de que todos podamos estar juntos allí”. E hizo énfasis en que a pesar de no estar en la lista de dirección, sí recibió una nominación. “La madre de una amiga me dijo: ‘No puedo creer que no te nominaran’, ‘pero lo hicieron’. Obtuve una nominación al Oscar. Ella dijo: ‘¡Oh, eso es maravilloso para ti!’ Yo estaba como, ‘¡Lo sé!’”.

Los proyectos futuros

Previamente, sus proyectos Ladybird (2017) y Mujercitas (2019) también estuvieron compitiendo en la categoría de Mejor película en los premios de la Academia, un hito en la industria, al ser la primera mujer en tener todas sus cintas postulando a la estatuilla.

Desde antes de comenzar incluso la preproducción de Barbie, la directora ya había escrito un primer guion para una nueva adaptación de la saga de libros de C.S. Lewis Las crónicas de Narnia. Después del estreno de la cinta de la muñeca, anunció que ese sería su próximo proyecto, que ya se encuentra en marcha.