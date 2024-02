¿Amor por Bocelli? ¿Furor por Peso Pluma?: cuáles son las noches menos vendidas y las más exitosas del Festival de Viña

Las tres últimas noches del Festival de Viña del Mar 2024 aún tienen entradas disponibles. ¿Las razones? Pueden ser muchas. Desde los incendios que afectaron a la región de Valparaíso a inicios de febrero, la economía personal o el tipo de artistas invitados a cada jornada.

En uno de esos puntos coincide Marcelo Contreras, crítico de música de La Tercera. “Hay una especie de tormenta perfecta que se ha confabulado en contra de la próxima edición del Festival de Viña. Por un lado, estamos atravesando una situación económica difícil, no hay dinero. El público popular, que es un público que alimenta el Festival de Viña, no está en condiciones económicas. En las crisis económicas el primer elemento que tiende a eliminar la población es lo que tiene que ver con actividades hedonistas. Un espectáculo de este tipo va dentro de las últimas eventuales prioridades que pueden tener”, explica a Culto.

De todas formas, la 62° edición del festival se realizará desde este domingo 25 de febrero hasta el viernes 1, y será transmitido por Canal 13 y Televisión Nacional de Chile (TVN).

La posible cancelación del Festival de Viña del Mar 2024 está en manos de la autoridad.

El evento tampoco ha estado exento de polémicas. Primero, peligró la participación del cantante mexicano Peso Pluma, tras las críticas a las letras de sus canciones y sus supuestos vínculos con la narcocultura.

Después, se cuestionó la realización del certamen, luego la contingencia en diversas comunas de la Quinta Región, donde los siniestros dejaron a más de mil damnificados. No obstante, se llegó a resoluciones. La Gala del Festival fue cancelada y a la instancia se le dio un carácter solidario, bajo la campaña Arriba Viña.

“Creo que el mega incendio que afectó a Viña del Mar, más allá del daño puntual que causó en las poblaciones, ha mermado notoriamente la actividad turística de Viña del Mar. Yo vivo en Valparaíso y circulo en Viña del Mar y no hay turistas. Hay que sumar que la autoridad determinó un toque de queda (...) lo cual, en definitiva, todo lo que significa la vibra de verano que antecede el Festival de Viña no existe. Hay un ánimo un poco lúgubre, no hay ánimo de fiesta. Y el Festival de Viña requiere de esa efervescencia y esa efervescencia está ausente en las calles de la ciudad”, reflexiona Contreras.

Voluntarios entregan ayuda a familias afectadas por el mega incendio en Viña del Mar. /Foto: AgenciaUno.

Las noches menos vendidas

Ahora bien, el Festival de Viña se sostiene en gran parte gracias a la venta de entradas, las que para esta edición estuvieron disponibles en preventa desde el 16 de noviembre de 2023, y en venta general, el viernes 17 de ese mismo mes.

La situación, sin embargo, se ve más prometedora que el año pasado. A estas alturas, la edición de 2023 contaba con solo dos jornadas totalmente vendidas, las que incluían a artistas como Karol G, Pamela Leiva, Paloma Mami, Christina Aguilera, Fabrizio Copano y Polimá Westcoast.

23 de Febrero del 2023 / VIÑA DEL MAR durante la Quinta Noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Hace un año, una de las noches que más flaqueó fue la del lunes 20 de febrero. Esa cita sufrió grandes modificaciones en su programación. En primera instancia, se presentarían sobre la Quinta Vergara los mexicanos de Maná, que tras cancelar, fueron reemplazados por TINI. Asimismo, quien daría la cuota de humor sería Yerko Puchento, quien al ver la ausencia del grupo de Rayando el Sol, desistió de participar. Gran parte del público devolvió entradas y en el anfiteatro se notaba la falta de espectadores.

Actualmente, hay buenas noticias para la entrega 2024 del espectáculo: las tres primeras noches están totalmente agotadas. Abre el domingo 25 de febrero Alejandro Sanz, sigue Alison Mandel en el humor, y Manuel Turizo, en la bachata, mientras que la jornada dos (lunes 26) está ocupada por Andrea Bocelli, Javiera Contador y Miranda! Posteriormente, el martes 27 llega Maná, Luis Slimming y Men at work.

Son las jornadas del miércoles 28 de febrero y del viernes 1 de marzo - la de cierre - las que presentan menor nivel de ventas. Pese a ello, son buenos números: cada noche registra un 85% de tickets comercializados según los organizadores, los que corresponden en su mayoría al sector de platea general, más conocida como galería. Estos corresponden a los más económicos, alcanzando un total de $103.500, en comparación con las otras entradas, que van desde los $131.100 a los $287.500.

En la cita del miércoles se presentará el cantante de música urbana, Mora, el humorista Lucho Miranda y la artista brasileña, Anitta. La noche menos fuerte, según el columnista Marcelo Contreras. “Brasil tiene sus propias estrellas. Anitta está llegando a Viña por algo, pero tengo la sensación de que su nombre no es precisamente algo que de inmediato convoque. No existe esa identificación. Son artistas menos conocidos, para el gran público son desconocidos”, comenta Marcelo Contreras.

Mora, Lucho Miranda y Anitta

Mora ya se presentó en Chile en septiembre de 2023, con tres conciertos en el Movistar Arena que agotaron las entradas. Sin embargo, la noche de su presentación en la Quinta Vergara no ha corrido la misma suerte.

“Cuando son artistas en apogeo, si no están combinados con un artista consagrado, es complicado. Tener dos artistas que buscan consagración, obvio que debilitan la noche. Pero es parte de la tradición del Festival de Viña tener una noche más débil”, reflexiona.

Más cerca del sold out

En tanto, la jornada de cierre del día 1, que registra también el más bajo nivel de venta, trae al polémico Peso Pluma. El cantante de corridos ya se presentó en Chile el 2023, en el Movistar Arena, donde si bien no agotó entradas, tuvo una presentación exitosa.

“Está toda esta polémica respecto a su visita bajo estas acusaciones de narcocultura. No sé si efectivamente ese tipo de situación ha mermado las ventas, al contrario, uno podría pensar de qué podría haber una mayor expectativa por verlo, pero resulta de verdad no tengo una explicación para entender por qué no han pasado a mayores las posibilidades de que se haya agotado”, explica Marcelo Contreras.

Además, esa noche se posicionará ante el monstruo el comediante Álex Ortiz y María Becerra, cantante trasandina. La Nena de Argentina visitó el Movistar Arena de Santiago en dos oportunidades, una en marzo de 2022 y otra en abril de 2023.

A la jornada que le queda menos para completar la Quinta Vergara es la del jueves 29 de febrero, con un 95% de entradas vendidas. La conocida como noche chilena está compuesta por Sergio Freire en la comedia y Young Cister en la música urbana, artista que agotó entradas en el Movistar Arena el pasado 17 de enero.

Quienes abrirán el show serán Los Bunkers, grupo que ha estado activo gracias a su gira Ven aquí. Chillán, Punta Arenas e Iquique son algunas de las ciudades en las que han tocado, es más, la primera fecha en el Estadio Nacional ya está agotada.

“Ya llevan un tiempo presentándose en vivo, entonces ha habido más opciones para ver a Los Bunkers. En el fondo están un poco sobreexpuestos”, indica Marcelo Contreras.

Las entradas disponibles aún pueden comprarse a través de Puntoticket.