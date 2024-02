Las historias tras las dos canciones de Santaferia que fueron las más tocadas en las radios en 2023

Si el 2022 fue el año de la música urbana, en 2023, fue el de los clásicos. Al menos es la conclusión más evidente que dejó el listado con las 20 canciones chilenas más tocadas en las radios durante la temporada. El informe, adelantado por Culto, señaló que entre las primeras 10 canciones estuvieron temas como Tu falta de querer de Mon Laferte, Bailando solo de Los Bunkers, e incluso volvió a figurar Ultra solo, el hit de Polimá Westcoast y Pailita, que había encabezado el 2022. Pero en los dos primeros lugares, de manera sorpresiva, destacó un doblete del mismo grupo: Santaferia.

El grupo logró la marca gracias a dos canciones de su repertorio: Que te vaya bien (feat Zúmbale Primo), en el primer lugar, y Algún día volverás, en el segundo. Esta última ya había estado en el mismo listado de las más tocadas en el 2022, aunque en esa ocasión logró ubicarse en el puesto 9. En la banda aquilatan la marca como un logro; no trabajan con el apoyo de una major, sino más bien a la manera de las bandas de la actualidad se mueven de manera independiente y con un agregador (Farolatino) para las plataformas digitales.

“Como este ranking no lo hace ninguna empresa, para nosotros es más valioso aún, porque es orgánico, lo hace la gente por medio de llamados, pidiendo nuestras canciones en la radio, que dicho sea de paso, al programarlas las emisoras también nos apoyan, así que es un círculo virtuoso”, dice el percusionista Gonzalo Fouere.

Santaferia es una banda que bien puede ligarse a la camada de la Nueva cumbia chilena. Hasta ahora han publicado cuatro discos de estudio, dos EP y un álbum en vivo. Iniciados a partir de un grupo de amigos, debutaron en el 2011 con el lanzamiento de su primer disco, Le traigo cumbia. En 2021 obtuvieron el reconocimiento a Mejor artista de música tropical y ranchera en los Premios Pulsar. A lo largo de su carrera han impuesto hits como El gil de tu ex, Sákate 1, Si te marchas no hay manera, en que destilan su propuesta de música bailable con letras que abarcan tópicos clásicos como el amor, hasta temas sociales.

Más menos en esa línea están las dos canciones más tocadas en las radios chilenas. En el caso de Que te vaya bien, la optimista colaboración con la banda de cumbia ranchera Zúmbale Primo, es una canción relativamente reciente ya que fue publicada en septiembre de 2022, a tono con la temporada de fondas. Fue escrita y compuesta por Ariel “Pachacuti” Carrasco, pianista del grupo, más algunos aportes del cantante y compositor Alonso “Pollo” González.

Carrasco narra a Culto la historia tras la canción. “Partió con una guitarra, estaba sentado en el piso del living, después la grabé en ritmo de reggaetón lento. Luego nació la idea de grabarla junto a Zúmbale Primo, mucho más rápida, estilo ranchero. Cuando la escuchó mi hijo, que en ese momento tenía un año, se puso a bailar y me di cuenta que iba por buen camino. Después de la gira en Bolivia se la mostré al Pollo (González), y él me ayudó con lo que faltaba. A la banda le gustó mucho, la trabajamos en tiempo récord junto a Zúmbale, que con muy buena disposición cambiaron su agenda para alcanzar a sacarla antes de las Fiestas Patrias del 2022″.

En cambio, Algún día volverás es un sencillo de 2018, incluido además en el repertorio del álbum En vivo en la Quinta Vergara. Con sus llamativos arreglos de bronces y teclados se trata de una composición más cercana a la estética de la cumbia villera al estilo argentino. Fue escrita y compuesta por “Pollo” González casi para matar el aburrimiento mientras se solucionaba un imprevisto.

“Estaba esperando la van para ir a un show y me tomé una cerveza -le cuenta a Culto-. Los muchachos me dijeron que se había pinchado una rueda y que se demorarían un poco, así que abrí otra cerveza para ir al show y en la cuneta de la calle saqué la libretita y recordé ese sentimiento que me dice la gente: que nuestra música los sacó de la depresión o que esas ganas de quitarse la vida ya no van más porque nuestra música los tiró para arriba. Me empapé con ese sentimiento depre y de desamor y en lo que se demoraron en cambiar la rueda escribí esta canción, que se llama Algún día Volverás”.

Lo último sobre el grupo fue el documental Pa’ que lo baile como quiera, pieza estrenada en octubre vía streaming, donde revisan sus hitos más relevantes como sus discos y colaboraciones con músicos destacados músicos como Joe Vasconcellos y Roberto Márquez; sus shows en Lollapalooza, el Festival de Olmué y la Quinta Vergara; además de sus viajes a Argentina, México, Estados Unidos y su reciente Gira por Europa.

En lo inmediato, Santaferia se prepara para su próximo concierto; una fecha en el Gran Arena Monticello, agendada para el próximo sábado 23 de marzo desde las 21.00 horas. Las entradas se pueden adquirir vía Topticket.