Columa de Rodrigo González: Furiosa, de la saga Mad Max: Corran a las Colinas

La verdad es que si los personajes de la saga Mad Max no estuvieran corriendo de un lado a otro y matándose entre ellos para sobrevivir, la vida sería muy aburrida y triste en este futuro distópico. El movimiento y la rapidez son los motores de una serie vertiginosa e imparable, acelerada y aceitada para no fallar. Usando la conocida metáfora del tiburón, si esto no se mueve entonces muere.

Lo de “correr por tu vida” es el mantra de la serie de George Miller y tal vez nunca fue tan evidente en la nueva Furiosa: de la saga Mad Max (2024), la quinta parte de esta odisea de guerreros motorizados reducidos a instintos primarios y sed de sobrevivencia. La película ya está en los cines chilenos, a sólo días de su esreno en el Festival de Cannes.

Furiosa (Anya Taylor-Joy) cuando comienza a trabajar para los líderes de la Ciudadela en Furiosa, de la Saga Mad Max, del director George Miller.

El australiano Miller, que tiene 79 años, nunca tuvo interés en las declaraciones de principios ni en las tablas de la ley post-apocalípticas. No vende enciclopedias ni ofrece charlas TED para embaucar a incautos en sus películas. Lo que hay es lo que capta su cámara. Los diálogos escasean. Los actores hablan lo necesario y el resto lo hacen sus cuerpos. O sus gruñidos.

Todo esto puede ser entendible si uno recuerda que Miller es médico y que antes de dirigir su primer Mad Max en 1979 trabajaba entre consultas y quirófanos, actuando bajo criterios científicos y no elucubrando teorías para las aulas. En esta precuela y spin-off al mismo tiempo, la protagonista es Furiosa (Anya Taylor-Joy), la versión adolescente de la guerrera de Mad Max: Furia en el Camino (2015), encarnada por Charlize Theron. Habla aún menos que ella y siempre está a punto de morir. Es decir, sobrevivencia en estado puro.

Dementus (Chris Hemsworth) es el desquicidado líder de una banda de motoqueros en la película de Chris Miller.

En primer lugar se ve a Furiosa (Alyla Browne) cuando es niña y vive en una idílica comunidad, algo totalmente alejado del desértico paisaje por defecto de Mad Max. La armonía dura menos que un pestañeo y, en el plano siguiente, Furiosa ya va a bordo de una motocicleta con las manos atadas, raptada por los esbirros de un tal Dementus (Chris Hemsworh).

Esta horda de sabandijas en dos ruedas busca que la pequeña les señale el camino de vuelta al lugar exacto de dónde proviene. ¡Pamplinas! Quienes hayan visto Mad Max: Furia en el Camino ya saben de qué material está hecho el personaje. Se escapa antes de que el sol despunte en el horizonte y tras varias escenas y elipsis que a su vez están puntuadas por capítulos, aparece en pantalla la Furiosa juvenil de Anya Taylor-Joy.

Praetorian Jack (Tom Burke) y Furiosa (Anja Taylor-Joy) en una de las muchas escenas de persecución de Furiosa, de la Saga Mad Max, de George Miller.

Tiene el pelo muy corto, aún posee sus dos brazos y de la cara destacan sus ojos infinitos y su frente tiznada de negro. Conocerá a otro animal voraz del asfalto, un hombre que se hace llamar Praetorian Jack (Tom Burke) y que conduce su vehículo con una habilidad que hace recordar al viejo Mad Max de Mel Gibson y Tom Hardy. Furiosa y Praetorian parecen ser al principio como el agua y el aceite, pero en realidad serán mentor y discípula.

Han pasado varios años, pero en este mundo en eterno movimiento, Dementus y sus secuaces siguen pisándoles los talones a Furiosa. El planeta hace tiempo que dejó de ser un lugar decente ahora que ya no hay agua bajo el sol apocalíptico, pero el instinto por sobrevivir siempre animará a una gran saga y a una magnífica película.