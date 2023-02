Cuáles son y cómo operan los seguros complementarios de salud que pueden contratar los usuarios de Fonasa

No son muchas las aseguradoras que ofrecen seguros de salud complementarios para los usuarios de Fonasa que los quieran contratar. Pero vienen más en camino. En paralelo, existen seguros complementarios más específicos para temas puntuales como gastos médicos, accidentes, urgencias, hospitalizaciones, etcétera. Asimismo, están los seguros catastróficos que cubren sobre Fonasa, pólizas que son ofrecidas por más aseguradoras.

Y también hay otro tipo de compañías, como clínicas o QuePlan.cl, que ofrecen este tipo de seguros a partir de lo que han diseñado o licitado en colaboración con alguna aseguradora para que sean más económicos o se ajusten a ciertos parámetros. Ahí por ejemplo entra en juego Amerins, la cual es una corredora de seguros internacional que en Chile opera bajo la propiedad de QuePlan.cl, que a su vez tiene la licencia de intermediación que otorga la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El cofundador de QuePlan.cl, Matías Stäger, comenta que “el seguro complementario está hecho para complementar una primera capa, pero no fue pensado para reemplazarlo. Nos suelen preguntar si un seguro complementario puede reemplazar a una isapre. La verdad es que no. Hoy, tal como están diseñados los seguros complementarios, no son específicamente para eso. En los próximos meses sí veo que van a crearse productos que podrían ofrecer cobertura cuando Fonasa o las isapres no cubran, y ahí podrían actuar en parte como una primera capa. Pero hoy, en Chile, no existen”.

En todo caso, dice que “sí existe una alternativa, pero en general son seguros más caros, que son los seguros internacionales que se contratan en el exterior y sí llegan a reemplazar y cubrir en clínicas acá en Chile, y son capaces de reemplazar a Fonasa o las isapres. Es un seguro más integral, pero no es complementario, porque funciona por sí solo”.

Las alternativas

Stäger explica que desde enero de 2023 en QuePlan.cl se comercializan seguros que fueron específicamente creados para complementar la cobertura de Fonasa. “Están en parrilla nuevos seguros de distintas aseguradoras, entre febrero y marzo. Anteriormente, varios seguros cubrían isapres y Fonasa (a los afiliados que los contraten), pero se necesitaba una bonificación mínima de Fonasa, lo que complica entender la cobertura que ofrece este seguro”, señala.

En el sitio web, por ejemplo, aparecen seguros complementarios de Metlife Chile que cubren sobre Fonasa. Desde la compañía de seguros de capitales estadounidenses detallan que desde sus inicios ofrecen seguros complementarios “en los cuales la cobertura aplica por igual, independientemente de si el asegurado está afiliado a isapres o Fonasa”.

Asimismo, en Metlife Chile sostienen que “es importante distinguir que existen distintos tipos de seguros; colectivos -a los que se puede acceder a través del empleador, generalmente entregado como beneficio-, y el seguro particular, que contrata directamente el asegurado a través de un sponsor (clínicas o retails) para acceder a las distintas coberturas, con un plan a la medida”.

Y añaden que “las empresas tienen combinaciones en los sistemas de salud de sus trabajadores (público o privado) y el seguro colectivo está pensado para cubrir ambas necesidades y ayudar a proteger el patrimonio de nuestros asegurados cuando se vean afectados por una patología de salud. Este tipo de seguros es ampliamente valorado por las empresas y ya forma parte de los beneficios básicos que entregan a sus empleados”.

También hay clínicas que ofrecen algunos seguros específicos de cobertura sobre Fonasa en su red. Una de ellas es RedSalud, desde donde comentan que en diciembre 2022 y enero 2023 lanzaron cuatro productos de seguros complementarios para atenciones ambulatorias (consultas y/o exámenes) en sus nueve clínicas y red de centros médicos a lo largo de Chile. “Son planes cerrados para atenciones en RedSalud, que son otorgados por la compañía de seguros Vida Cámara S.A.”, indican.

Lo que cubren

Desde RedSalud precisan que los planes “Soy RedSalud” están orientados “tanto a pacientes Fonasa como isapre, a un precio único que no distingue cuál es la previsión. No tienen deducibles, cubren preexistencias y no tienen periodo de carencia. Se contratan en línea desde la página web y tienen vigencia a contar del día siguiente a la contratación”. También dicen que “en el corto plazo esperamos contar con un seguro complementario para hospitalizaciones en Clínicas RedSalud, operado también por VidaCámara”.

En Metlife Chile aseguran que su oferta de seguros complementarios “se caracteriza por cubrir el copago. De esta manera –tanto el complementario colectivo como el particular- opera después de que se haya reembolsado a través de Fonasa/isapre, y es por esto que se conocen como segunda capa de cobertura. A excepción de medicamentos y dental, en los que operamos como una primera capa de cobertura”.

La compañía indica que los seguros colectivos que tienen “cubren en porcentaje y topes a prestaciones ambulatorias, hospitalarias, medicamentos y otras coberturas. Son planes a la medida que define el contratante (empresa). En algunos casos se exige un mínimo de cobertura de isapres o Fonasa, mientras que en otros no. Esto dependerá del diseño del producto que desea cotizar el cliente”.

De igual forma, puntualizan que “algunos planes entregan respaldo en tratamientos dentales y óptica, que son prestaciones que en general no cubre la primera capa de Fonasa o isapre. Además, incorporamos servicios adicionales orientados al bienestar de las personas”.

Desde Metlife Chile afirman que se diferencian “en que nuestros tiempos de liquidación son desde que la isapre reembolsa, respondiendo en un 97% en un plazo menor a cinco días, mientras que Imed y farmacia es en línea el mismo día en el punto de atención”.

En QuePlan.cl, Stäger manifiesta que los seguros que se comercializan en su sitio web “cubren consultas, exámenes, eventos hospitalarios, maternidad y otras coberturas como psicología, psiquiatría, nutrición, fonoaudiología, descuentos en medicamentos, etcétera”.

Y explica que, “en general, existen dos opciones: aquellos que te exigen un porcentaje de cobertura mínimo (por ejemplo, pedirle al asegurado que Fonasa reembolse al menos un 35% del valor de la prestación), o bien, los más convenientes, cuando esa exigencia solo es ´que Fonasa al menos haya cubierto $1´ para que aplique el plan. En definitiva, que Fonasa tenga convenio con el prestador al cual el asegurado decide ir”.

Adicionalmente, Stäger menciona que “el otro tema importante es que estos seguros poseen una condición cuando Fonasa no cuenta con el convenio o arancel, y por lo tanto, no cubre ni $1. En ese caso los seguros tienen dos opciones: o no cubrir nada, o hacer de cuenta que Fonasa te cubrió un 50% y recién ahí aplicar el cuadro de coberturas del plan contratado”.

¿Hay posibilidad de cubrir hasta el 100% de la cuenta en hospitalizaciones con estos seguros complementarios? Metlife Chile responde que “en los seguros catastróficos existe la posibilidad de cubrir el total del copago luego de aplicado el deducible, mientras que en los seguros complementarios no se suele cubrir el 100% de las prestaciones hospitalarias, salvo excepciones, dado que no están orientados a cubrir solo eventos catastróficos, sino que a complementar el uso de los planes de isapre o Fonasa”.

Por su parte, Stäger afirma que “los seguros complementarios no están diseñados para cubrir el 100% de una cuenta de alto monto. Para esto existen los seguros catastróficos -este año se comercializan nuevos seguros catastróficos específicos para Fonasa- que permiten pagar el 100% de una cuenta una vez pagado el deducible. La combinación de un seguro complementario con un catastrófico permite obtener un seguro robusto”.

En esa línea, agrega que “estos seguros catastróficos, en general, cuentan con deducibles más altos, por ejemplo 35UF, UF50 o UF100 (que son cerca de $3,5 millones). En estos casos, cuando uno tiene un evento de muy alto costo en el que acaba copagando, por ejemplo $10 millones, el seguro catastrófico te cubrirá el 100% una vez pagado el deducible de los $3,5 millones. La buena noticia de esto es que esos $3,5 millones uno puede reembolsarlos a través del seguro complementario, obteniendo una muy buena cobertura final”.

En lo que respecta a sus valores, en general este universo de seguros puede ir desde unos $8 mil mensuales para aquellos que cubren temas específicos, pudiendo llegar a costar más de $40 mil mensuales, en el caso de aquellos con una cobertura más amplia. También dependerá de si son individuales o para el grupo familiar.