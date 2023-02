Tohá cierra la puerta a un royalty forestal y la industria da por superada la controversia

Tras entregar un nuevo balance sobre el estado actual de los incendios forestales -que hasta el momento han dejado a 6.855 damnificados y han arrasado 425 mil hectáreas-, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al debate sobre una regulación distinta para la industria forestal y aclaró que una medida de royalty forestal no forma parte de la agenda del gobierno.

“Quiero recalcar que el gobierno tiene una agenda tributaria que está en el parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, expresó la titular de Interior, Carolina Tohá.

Las declaraciones de la jefa de gabinete se dan en medio de un debate cruzado entre el Ejecutivo y los empresarios por posibles nuevas regulaciones para la industria forestal tras las emergencia de los incendios. El debate fue instalado por el Presidente Boric en su visita a la comuna de Quillón, en Ñuble, el viernes de la semana pasada. “He planteado a los parlamentarios, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal, una regulación distinta”, indicó Boric. El lunes la ministra Jeanette Jara habló de un “nuevo pacto” con las forestales y el martes el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se abrió a debatir modificaciones sectoriales a partir de marzo. El debate generó duras críticas del empresariado. Pero ese debate fue clausurado por Tohá.

“No está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan un royalty, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado, por tanto, en nuestra agenda -que es muy conocida- este tema no está incluido”, explicó Tohá, quien trasladó cualquier discusión tributaria sobre el sector forestal a próximos gobiernos.

Sin embargo, Tohá puntualizó que pese a no estar en la agenda del gobierno, “eso no quita que estos temas se puedan discutir y poner arriba de la mesa como hizo el ministro de Agricultura, pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque en la actual la agenda tributaria ya está presentada y en discusión”.

Controversia superada

Las grandes empresas forestales están agrupadas en la Corporación de la Madera, Corma, que el lunes, tras las palabras del Presidente, emitió una dura declaración. “Es inoportuno hoy abrir un tema sobre regulaciones, en momentos en que estamos enfrentando una emergencia nacional”, planteó el gremio el lunes, una crítica que había tenido el respaldo de la Sofofa y el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. La tranquilidad volvió este miércoles al gremio forestal.

“Por los dichos de la ministra Tohá damos por superada la controversia por el royalty, ya que entregó todos los argumentos políticos y técnicos sobre el sinsentido de una medida como esta”, reaccionó esta tarde el presidente de la Corma, Juan José Ugarte, a Pulso.

El dirigente no se cierra al debate futuro sobre los aportes de la actividad, pero con otros instrumentos. En particular, el ministro de Agricultura ha hablado de la ley de rentas generales, algo que estaba en el programa de gobierno. “Convocaremos un proceso de elaboración de un proyecto de Ley de Rentas Regionales para avanzar en autonomía financiera y equidad territorial”, decía el programa de gobierno de Apruebo Dignidad.

Ugarte comparte esa discusión. “Tal como entregó la ministra argumentos técnicos, sólidos sobre que no existe fundamento legal que apunte a un tema del royalty sobre la industria, creemos que otras discusiones podrán venir respecto a como el Tesoro Público distribuye los ingresos de impuestos a los distintos sectores productivos para que tengan impacto en las comunas y localidad donde concentran su operación”.

El presidente de las empresas forestales respondió así al ser consultado si han tenido contactos con el gobierno por el eventual royalty: “Hemos estado dedicados en cuerpo y en alma 100% al combate de los incendios, proteger la vida de los vecinos, haciendo combinaciones público privadas, con las Fuerzas Armadas, para primero detener la ocurrencia hasta extinguir los incendios. Por lo tanto, nos resulta inoportuno poner otros temas sobre la mesa hasta que no veamos como superada la emergencia que estamos viendo como país”.

Un debate que subía de tono

Según fuentes de gobierno, la ministra Carolina Tohá decidió intervenir para frenar un debate que estaba escalando y restando eficacia a la gestión del Ejecutivo. A las críticas de la Sofofa, la Corma y la CPC se había sumado ayer el ex presidente de la CPC y hoy candidato a consejero constitucional, Juan Sutil, quien lamentó que se hablara de “una nueva regulación a la industria en medio de los incendios que afectan al sur del país”.

“Pretender implementar un royalty en una empresa o industria que ha contribuido al desarrollo del país en forma notable, me parece que es una mirada incorrecta sobre hacia dónde va el futuro”, dijo Sutil a radio ADN. Sutil señaló que la discusión sobre un gravamen se está dando para “una galería minoritaria y dura del gobierno y eso no me parece que es lo correcto” y subió el tono al hablar de los incendios que afectan a la zona centro sur del país, al acusar al gobierno de ser reactivo en el tema y de ser lentos para terminar con la emergencia. “Yo los hago responsables de la propagación en exceso, por falta de reacción oportuna, y eso no se tapa con una polémica como el royalty a las forestales”, disparó.

La respuesta provino del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien invitó “a los empresarios y a otras instituciones, a ser cautelosos con quien cumple la labor constitucional de persecución penal”. Añadió que “Las acusaciones siempre es bueno fundamentarlas, porque si no son opiniones generales, que parecen más opiniones políticas que opiniones serias que son las que el país requiere en el marco de una emergencia. Es una opinión general, entiendo que no ha detallado en qué se fundamenta”, planteó.

Más conciliador había sido el ministro de Economía Nicolás Grau. “Yo llamaría a no tener susto respecto a estas conversaciones que debemos tener como país. Esta idea de nuevo trato es una idea de diálogo, de conversación en conjunto con todos los sectores productivos, incluyendo, por supuesto la industria forestal, y poniendo como fin, como objetivo principal, el desarrollo del país y también la calidad de vida de las personas y, por cierto, evitar estos incendios que son un problema para todos”, dijo Grau en entrevista con radio ADN.

El ministro afirmó que esta no es una iniciativa surgida del gobierno, sino que habría sido de planteamientos hechos por alcaldes de distintos sectores políticos y representantes de diversas actividades productivas de las zonas afectadas por los incendios. “Es importante, una vez terminado este proceso, tener una conversación respecto a algunos elementos de cómo funciona la industria forestal, es lo que normalmente llamamos la regulación de esa industria y para no presentar esto como si fuera una mirada anti desarrollo, el hecho de encontrar un mejor equilibrio entre esta industria y otras vocaciones productivas es lo que piden justamente las personas de otras vocaciones productivas, es lo que piden también los alcaldes”.

Asimismo, Grau dijo que “es por lo demás lo que dice parte de la industria forestal, yo tuve una reunión con Corma el jueves pasado, y los distintos gremios asociados a la industria forestal, de diversos tamaños, y todos comparten que es importante tener una conversación sobre cómo organizar mejor territorialmente esta industria”.