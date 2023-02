José Luis Daza ve que el ajuste de la economía chilena será “más fácil de lo que se pensaba, dadas las condiciones externas”

Este miércoles el economista de Libertad y Desarrollo (LyD) y doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, José Luis Daza, se refirió a la situación económica actual señalando que nunca se había vivido una crisis como la actual. Asimismo, valoró el rechazo de la propuesta constitucional y habló de las distintas aristas que urgen reformas en el país, como en la salud.

Daza recalcó en radio Infinita que el rechazo a la propuesta constitucional fue clave para la economía, las expectativas, las personas y el gobierno, ya que la agenda económica estaba supeditada por la reforma constitucional.

“Yo creo que en Chile se han dado eventos muy positivos como el rechazo a la reforma constitucional. Además, la caída del dólar a nivel mundial, ha ayudado por un lado a la inflación al país. La reapertura de China, que viene de la mano con el aumento de la demanda del cobre, también. A corto plazo se prevé un ajuste del país más fácil de lo que se pensaba, dadas las condiciones externas”, expresó Daza.

En cuanto a los factores de largo plazo, el economista comentó que Chile tiene que realizar ciertas reformas en el Estado en relación al sistema de pensiones y en el mercado laboral también. “No hay soluciones fáciles, ni donde todo lo hace el Estado es óptimo, ni tampoco donde todo lo hace el sector privado. Para esto hay que trabajar ojalá en forma no ideológica, sino que técnica”, comentó Daza”.

Respecto a temas políticos, opinó que el país ya no se encuentra en una dirección hacia el “octubrismo”, sino que “el péndulo está regresando; el marco de la discusión se acotó bastante en el momento en que se rechazó la propuesta de Constitución”.

Frente al desarrollo del país, Daza es enfático en su postura, “no podemos solo desarrollarnos, necesitamos crecer, hacer reformas, para no estancarnos. Si el país se estanca, ahí vienen los problemas. Los bienes que producimos nos son suficientes para toda la población”.

Mirada al mundo

Daza aseguró que esta crisis es distinta, debido a que los gobiernos, producto del Covid, obligaron a la población a encerrarse, no obstante, el consumo siguió. Además, este consumo cambió y se adquirieron más bienes que servicios. “El aumento del consumo de bienes que se produce entre el 2020 y el 2022 es mayor a lo que se había producido en los 20 años anteriores”.

Asimismo, gobiernos como Estados Unidos aumentaron sus gastos fiscales. “En el 2020 y 2021 el aumento de gasto fiscal fue más que todo lo que gastó EE.UU. en la II Guerra Mundial, el 25% del producto. Por lo que hoy producimos más que en 2019, aproximadamente 3% más. El producto nominal es 20% más, porque todo se fue a inflación”.

Daza explicó que esta serie de shocks temporales se están disipando y que “con el tiempo la inflación va a continuar bajando. La situación del sector privado en el mundo es muy buena y fuerte. Los bancos están sanos y las empresas también”.

“Con respecto a que el mundo se ve mejor, no vamos a crecer a tasas muy altas, pero China ya abrió, Europa no sufrió las consecuencias tan graves que se esperaban de la crisis energética, EE.UU. está con una economía muy fuerte, pero los bancos centrales sí van a seguir subiendo tasas, por lo menos en los países desarrollados”, enfatizó el economista.

Impacto de la invasión de Rusia a Ucrania

El papel de Rusia para la economía mundial es irrelevante a juicio de Daza, debido a que su rol principal está en la producción de petróleo y gas. “Si bien, si fue un golpe para el mundo, pero los rusos cambiaron sus exportaciones de petróleo a India, China y algunos países africanos. En cuanto al gas, en el caso de Alemania, los germanos pudieron reemplazar la energía con otra fuente.”

El economista apuntó a que “el mundo se ha adaptado en forma relativamente rápida. Muchas de las cosas por las que temíamos no han pasado, por ejemplo, la desglobalización, que las empresas se iban a ir de China. Este año fue el de mayor intercambio comercial entre Estados Unidos y China en la historia. Yo creo que es una muy mala idea utilizar el pasado para sacar una conclusión”.

Inflación y mercado laboral

“Lo que hace la Reserva Federal (Fed) en cuanto a expectativas, influye en todo el mundo, no tanto por el lado comercial, sino por los flujos capitales”, aseguró Daza.

La Fed el año pasado subió la tasa agresivamente, por lo que el dólar se fortaleció en todo el mundo. Luego, en octubre de 2022, el dólar empezó a desplomarse debido al fin del alza de tasas. “Esto ocurrió prácticamente contra todas las monedas: el yen, el euro, el peso chileno, entre otras”, puntualizó.

Asimismo, enfatizó en que la meta de inflación de la entidad es del 2%, pero que todavía se encuentran lejanos a ese número. “Mientras no estemos cerca a esa cifra, van a seguir subiendo las tasas”, afirmó.

Otro problema en cuanto a la inflación se relaciona con el mercado laboral de Estados Unidos, que se ha visto reducido. “Ocurrió que parte de la fuerza laboral no ha vuelto a su trabajo, esto puede ser por gente que se fue, jubilaciones, etc. Aproximadamente entre 3 millones y 4 millones de trabajadores ya no están. Si estos no vuelven y la economía sigue fuerte, va a subir mucho el salario y eso se puede traducir en inflación”.