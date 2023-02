Dos mujeres y nueve hombres: Servicio Civil afina lista corta de candidatos para nuevo fiscal nacional económico

Cada vez más cerca está el Servicio Civil de definir la lista corta que presentará al Presidente Gabriel Boric en las próximas semanas, con los candidatos para asumir como nuevo fiscal nacional económico.

A poco más de dos meses que el último timonel de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Ricardo Riesco, dejara su puesto -al cumplir el periodo de vigencia del cargo y no solicitar su continuidad-, el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) lleva adelante un proceso de búsqueda que debiera concluir con tres o cuatro postulantes finales.

Según pudo confirmar Pulso, a la fecha son 11 los candidatos que se mantienen en carrera y que cumplen con los requisitos para asumir en el cargo. Los datos sobre sus nombres son mantenidos bajo estricta reserva y la institución sólo confirmó que se trata de dos mujeres y nueve hombres.

A través de la plataforma del Servicio Civil, el 31 de enero ADP destacó que el “proceso se encuentra en una etapa de evaluación directiva y/o evaluación de competencias”. Ello implica, en términos sencillos, que una empresa especializada en reclutamiento y selección de personal, que en este caso es Surlatina Consultores, inició una evaluación para detallar las competencias de los candidatos.

Se trata de un avance relevante, si se considera que originalmente el Servicio Civil recibió 34 postulaciones a través del Sistema de Postulación en Línea y tres postulaciones por medio del servicio de búsqueda especializada.

Desde la institución explicaron que no existen plazos definidos, aunque conocedores del proceso detallaron que el cierre de la lista corta, que incluiría a tres o cuatro postulantes, podría ocurrir durante abril.

Si bien no existe certeza sobre quienes son los candidatos que siguen en carrera, pues los abogados consultados prefieren mantener en reserva su postulación, sí algunos que en un principio trascendieron como eventuales interesados, admitieron a sus cercanos abiertamente que no están en el proceso.

Así, entre quienes no estuvieron interesados en postular a la jefatura de la Fiscalía Nacional Económica se encuentran Vanessa Facuse, socia de Bofill, Escobar Silva; Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados; Matías Carrasco, asesor del Ministerio de Economía; Mario Ybar, exsubfiscal nacional económico, y Mónica Salamanca, jefa del Departamento de Relaciones Institucionales de la FNE.

Mientras, otros nombres que también sonaron como eventuales postulantes, a la hora de ser consultados optaron por el silencio, como Jorge Grumberg, exasesor del Ministerio de Economía en Competencia y Protección al Consumidor durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y el actual jefe de la División Litigios de la FNE, Víctor Santelices.

¿Influido por lo acontecido en el Ministerio Público?

Respecto de este proceso, Pulso consultó a seis abogados si lo acontecido en la selección del fiscal nacional del Ministerio Público pudo desincentivar las postulaciones a jefe de la FNE, y en su mayoría las visiones son que no, aunque hay matices.

Lorena Pavic, socia de Carey dijo que “pienso que no. Se trata de procesos de designación muy distintos, especialmente porque en el caso de la designación del fiscal nacional económico no participa el Congreso. Creo que hubo épocas históricas en que se discutieron reformas estructurales en materia de libre competencia: medidas para desbaratar carteles, la incorporación del control obligatorio de operaciones de concentración. Eso podría haber generado interés en participar e implementar dichos cambios institucionales. Con todo, a mí me parece que la FNE tiene hoy importantes desafíos, esenciales para fortalecer nuestra economía. El número de postulantes así lo demuestra, incluidos varios que han hecho carrera en la FNE”.

Similar mirada tiene María José Henríquez, socia de Morales & Besa, quien sostuvo que “no creo que haya influido. Los procesos tienen etapas que son bien distintas y en general la elección de fiscal nacional económico no tiene la misma visibilidad como la de la cabeza del Ministerio Público, en que participan tres poderes del Estado. Tampoco me consta que haya menos candidatos en comparación con procesos pasados, pero es evidente que quien suceda a Ricardo Riesco tendrá que gestionar una Fiscalía con recursos limitados y una carga de trabajo importante. De todas formas creo que esto último tampoco es un desincentivo, cada Fiscal ha asumido en un contexto de desafíos institucionales y no por ello han faltado candidatos de excelente trayectoria”.

María José Henríquez, socia de Morales & Besa; Carla Bordoli, socia de Bordoli Doren; Lorena Pavic, socia de Carey; José Miguel Gana, socio de Gana y Urrutia Abogados; Pedro Rencoret, socio de Pellegrini & Rencoret y Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker & Mckenzie.

Por su parte, Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker & Mckenzie, considera que “sin duda lo que vimos en ese proceso (de designación del fiscal nacional del Ministerio Público) mostró un aspecto muy negativo de la política. Esperaría que no se repita en este proceso, sobre todo porque el cargo de fiscal nacional económico es más técnico. Los candidatos que suenan tiene una indiscutida trayectoria, y varios de ellos tendrían muy buena acogida internamente en la Fiscalía”.

“Lo dudo. El procedimiento en este caso es distinto, y hasta ahora se ha caracterizado por ser bastante técnico y ajeno a la contingencia política. No veo razones para que eso vaya a cambiar ahora”, apuntó Pedro Rencoret, socio de Pellegrini & Rencoret.

Sin embargo, José Miguel Gana, socio de Gana y Urrutia Abogados, cree que “es probable que la politización y sobreexposición de los candidatos a fiscal nacional, sin que ello dijese directa relación con los antecedentes técnicos y jurídicos de los postulantes, afecte el interés por postular al cargo de fiscal nacional económico. Ello, además de las dudas que pueda haber en relación con la efectiva independencia en el ejercicio de su cargo”.

Por último, Carla Bordoli, socia de Bordoli Doren, planteó que “lo que ocurrió en el proceso para designar al fiscal del Ministerio Público no debiera incidir en generar incentivos o desincentivos para participar en el proceso para designar al fiscal nacional económico, porque los procesos no son equivalentes. En el caso del Ministerio Público, tiene mucha incidencia el Congreso, en cambio en el caso de la FNE la designación la hace el Presidente de la República a través de la Alta Dirección Pública”.