Incendios forestales: Fedefruta estima entre seis y diez años para recuperar suelos productivos y abandono de zonas frutícolas

En el marco de la ola de incendios que afectan a la zona centro sur del país, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, analizó el panorama que atraviesan los productores de fruta y el impacto que tendrá esta situación en el mundo rural. El líder gremial asegura que habrá zonas donde los suelos productivos tardarán en recuperarse entre seis y diez años, y comunas que serían despobladas por la destrucción.

“Hay un tema social y a mí me gustaría escucharlo también por parte del gobierno, porque yo no lo he escuchado”, comentó Valenzuela mediante un comunicado. El líder gremial abordó una serie de temáticas relacionadas a los incendios, entre ellas, la recuperación de la actividad frutícola en las comunas afectadas, impacto del mundo rural y sobre el tema de las forestales.

En cuanto a la situación frutícola, Valenzuela señaló que producto del corte de camino y el humo en el ambiente, las personas no pueden llegar a las faenas de cosecha. “Cómo uno va a obligar a trabajar en esas condiciones en las que no se puede respirar. Fruta como el arándano es muy perecible y si no se cosecha a tiempo se pudre. Ya llevábamos dos temporadas muy malas por el tema logístico, en general, porque la fruta no aguantaba entre la cosecha y el arribo a destino. Ya una tercera temporada compleja para la zona sería un golpe bastante duro”, dijo.

A lo anterior agregó que “una fruta con humo no se va a exportar hoy día en una condición de aroma y sabor, se hace imposible de comercializar. Esto que no se habla es lo que nos está tocando a nosotros ver y vivir, y es muy duro lo que esta pasando”.

Por otro lado, en cuanto a la recuperación de la fruticultura en la zona, el líder de Fedefruta aseguró que volver a utilizar suelos que se hayan quemado es muy poco probable, ya que perderían efectividad natural y la condición biológica de microorganismos. “Son suelos que se degradan, y demanda mucho tiempo que puedan volver a ser suelos agrícolas”.

Además, señaló que cualquier plantación de fruta se demora entre tres y cinco años para entrar en producción comercial, por lo tanto “son entre seis y diez años perdidos, por lo menos”, señaló.

Por otra parte, respecto al impacto en el ecosistema rural, Jorge Valenzuela afirmó que en la zona de Ñuble y Biobío, y en el mundo rural en general, todos los pequeños y medianos productores están vinculados con los grandes productores, porque le prestan servicios y les venden fruta.

“Todo ese mundo rural se ve claramente afectado, y la gente se va. Ya lo vimos el 2017 con los incendios en la Región de O’Higgins, cuando la gente se movió, se tuvo que ir, y zonas se despoblaron. Entonces hay un tema social y a mí me gustaría escucharlo también por parte del gobierno, porque yo no lo he escuchado”, aseguró al respecto.

“Entiendo que estamos todos hoy día con el traje de bombero apagando el incendio, pero sí deberían poner adelante qué planes de desarrollo van a hacer. Hay villas que se han quemado, hay comunas que se van a ir despoblando, porque recuperar esto en seis o diez años… mejor las personas se van de sus tierras. Allí hay un tema que deberíamos empezar a conversar. Entiendo que hay que ser prudentes, pero una vez que se terminan estos incendios, a todo el mundo se le olvida estas cosas. No nos olvidemos del mundo rural”, recalcó Valenzuela.

Finalmente, en relación a la regulación a las forestales, tema que ha sido objeto de debate en los últimos días, el líder gremial aseguró que “hay que ser prudentes y primero apagar el incendio”.

“Hoy en día estamos en una condición de cambio climático que es una realidad. Hemos tenido olas de calor que, de hecho, sabíamos que iban a venir. Creo que hubo muy poca prevención e inversión en todo el aparataje de control de incendios, desde Conaf y todo ese mundo que funciona en esto. Si se sabía, por qué no había tres, cuatro aviones, una brigada aérea con los recursos, con los pilotos, con los equipos, con los mecánicos, con todo… porque esto es una realidad”, dijo.

A lo anterior añadió que desde 2017 a la fecha el tema de los incendios no ha cambiado, por el contrario, ha aumentado. “Entonces creo que esto habla de una nueva institucionalidad, un cambio importante, profundo, y cómo vamos a enfrentar el escenario de cambio climático que ya es una realidad. Esto que le pasó a Ñuble, mañana le va a pasar a Los Lagos, a Los Ríos, entonces hay que tener un nuevo sistema de control y gestión de los incendios. Tenemos mucho que aprender y mucho que invertir”, concluyó Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta.