Netanyahu en su momento más complejo

A seis meses del comienzo de su devastadora ofensiva en Gaza en represalia por el mortal ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vive uno de los momentos más complejos de su mandato. Por un lado, se le acusa de prolongar el conflicto para mantenerse en el poder y evitar el colapso de su frágil coalición, pero también se cuestiona su estrategia y su eventual obstrucción a un acuerdo con el grupo islámico radical para traer de regreso a los secuestrados israelíes en el enclave palestino.

Además, el líder israelí ha sido objeto de críticas cada vez más duras por parte de aliados como Estados Unidos, a medida que aumenta el número de muertos en Gaza, que ya sobrepasan los 33 mil, según autoridades de salud palestinas. El asesinato el lunes de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen por parte del Ejército israelí -que reconoció el ataque- no ha hecho más que aumentar el enojo a nivel global, mientras distintas organizaciones humanitarias advierten sobre una hambruna inminente en el enclave.

Un ejemplo del descontento hacia la gestión de Netanyahu se vivió el lunes, cuando reaparecieron las protestas en su contra y miles de personas se movilizaron frente a la Knesset y a la residencia del premier para exigir un acuerdo sobre los rehenes y elecciones anticipadas. Incluso, Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Israel, hizo un llamado el miércoles a que se realizaran comicios en septiembre.

Palestinos observan el lugar de un ataque israelí contra una casa, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 4 de abril de 2024. Foto: Reuters

“Debemos acordar una fecha para las elecciones en septiembre, cuando falta un año para la guerra”, dijo Gantz en una sesión informativa televisada. “Establecer esa fecha nos permitirá continuar el esfuerzo militar y al mismo tiempo indicar a los ciudadanos de Israel que pronto renovaremos su confianza en nosotros”, añadió quien se considera un rival político de Netanyahu.

Los comentarios de Gantz, indicó The New York Times, pusieron de manifiesto cómo la unidad del gobierno desde el ataque del 7 de octubre contra Israel (que dejó 1.200 personas muertas y más de 250 secuestrados, de los que unos 130 siguen cautivos en la Franja de Gaza) está mostrando signos de tensión. Si bien Gantz no sugirió que renunciaría al gabinete de guerra -aunque si lo hiciera no derribaría al gobierno, ya que su partido centrista no forma parte de la coalición gobernante de extrema derecha de Netanyahu, que tiene 64 escaños en el Parlamento de 120 miembros-, desmantelaría el equipo de liderazgo de emergencia en tiempos de guerra formado tras el mortal ataque de Hamas, indicó el diario.

Al mismo tiempo, Netanyahu ha enfrentado duras críticas de sus socios de coalición de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, porque ven indicios de que está dudando en la guerra contra Hamas o en la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Pero ellos, a diferencia de Gantz, tienen el poder de hacer caer al gobierno y forzar elecciones abandonando la coalición.

Así, Nomi Bar-Yaacov, del centro de estudios británico Chatham House, señaló en un artículo sobre Netanyahu que “incluso dentro de su partido, el Likud, se están llevando a cabo maniobras para conseguir su sucesión, y también han surgido desafíos a su liderazgo por parte de la extrema derecha ultraortodoxa dentro de su coalición”.

Protesta contra el gobierno de Netanyahu y para pedir la liberación de los rehenes secuestrados por parte de Hamas, en Tel Aviv, Israel, el 6 de abril de 2024. Foto: Reuters

“En estas circunstancias, sólo puede ser cuestión de tiempo antes de que la coalición se desmorone y un nuevo gobierno asuma el poder. Mientras esté en el poder, no se podrá lograr avances. La única pregunta preocupante es cuánto daño infligirá antes de partir, especialmente teniendo en cuenta que hay un período de tres meses en el que podría causar un daño considerable una vez que caiga su gobierno y antes de que se elija y forme uno nuevo”, escribió la experta en Medio Oriente.

“Él tiene que renunciar, porque él es el máximo responsable del ataque del 7 de octubre. En las calles de Israel hay manifestantes que, en general, ya pensaban que tenía que renunciar antes de esto, por los juicios en su contra, y después pensaban que por la reforma judicial. Y ahora lo piensan por esto. El golpe que recibió por el ataque de Hamas corroe una imagen que tenía Netanyahu, que a él le gustaba disfrutar, en la que él se presentaba ante el público como Mister Security (señor seguridad). Esto te imaginarás que ahora se rompe, o se debilita mucho. Entonces, yo creo que él va a intentar sobrevivir políticamente, porque es un animal político, para decirle a la población israelí: ‘Yo derroté a Hamas. Pero yo también derroté a Hizbulá -y por eso creo que, entre otras cosas, va a haber una guerra contra Hizbulá-. Y voy a firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita y ahí lo que pasó el 7 de octubre ustedes se van a olvidar’. Yo creo que lo que está haciendo Netanyahu es estirando el asunto más tiempo, entre otras cosas, para sobrevivir él”, comentó a La Tercera el analista Gabriel Ben Tasgal.

Al respecto, Aviv Bushinsky, exasesor de Netanyahu, dijo a CNN: “No creo que haya ningún líder en el mundo que enfrente tantos frentes, que tenga que lidiar con tantos frentes, internos y externos. (Pero en Israel) no hablamos de índice de aprobación, hablamos de la coalición”, aclaró.

Miembros de Hizbulá desfilan durante una manifestación que conmemora el día de al-Quds (día de Jerusalén) en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 5 de abril de 2024. Foto: Reuters

Sin embargo, Netanyahu, el primer ministro con más años en el cargo en Israel, ha descartado en varias ocasiones la posibilidad de llevar adelante elecciones anticipadas, que las encuestas de opinión sugieren que perdería, diciendo que ir a las urnas en medio de una guerra sólo recompensaría al grupo palestino Hamas.

Los israelíes parecen estar dispuestos a que se vaya. De hecho, la última encuesta del Instituto de Democracia de Israel sugirió que el 57% del público israelí califica el desempeño de Netanyahu desde el inicio de la guerra como “pobre” o “muy pobre”.

“Existe un sentimiento público general de que Netanyahu no es apto para liderar y que está siendo impulsado por sus propios intereses políticos de supervivencia”, dijo a la cadena Al Jazeera, Mairav Zonszein, experta en Israel y Palestina de International Crisis Group, una ONG dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. “Todas las familias de los rehenes, pero también los exfuncionarios de seguridad, quieren que se reemplace al gobierno. Todos quieren elecciones”, indicó.

Pero, aunque la mayoría de la gente quiere que Netanyahu se vaya, pocos apoyan el fin de la guerra en Gaza, dijeron expertos consultados por Al Jazeera. “Creo que Hamas es terrible, pero Netanyahu tampoco está haciendo lo mejor que puede para acabar con ellos”, afirmó Natan Gershoni, un exoficial del Ejército israelí de 74 años, que luchó en la guerra de 1967.

Y hay quienes destacan su habilidad política. En un artículo de CNN se sostiene que, si bien Netanyahu se ha enfrentado repetidamente a una muerte política aparentemente segura durante sus décadas de carrera política, ha logrado sobrevivir y convertirse en el primer ministro con más años de servicio en Israel, en parte atendiendo a los intereses de los aliados de su coalición de gobierno que lo mantendrán en el poder.

Un soldado israelí salta de un tanque cerca de la frontera con Gaza, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, el 30 de marzo de 2024. Foto: Reuters

“Tuve el privilegio de perder las elecciones con Netanyahu en el 99. Y durante dos años trabajamos en su rehabilitación, el nuevo Bibi en ese momento”, dijo Bushinsky a la cadena estadounidense. Y agregó: “Lo más fundamental que aprendió Netanyahu es que no fue un error de comportamiento. Fue un error político. Nunca traiciones a tus aliados naturales, los otros partidos de derecha”.

El tema de los rehenes tiene a Netanyahu contra la espada y la pared en Israel. El 15 de marzo, Hamas propuso liberar a los restantes cautivos israelíes a cambio de cientos de palestinos retenidos en cárceles israelíes, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el regreso al norte de Gaza de los palestinos desplazados al sur por Israel y un alto el fuego permanente.

Según Al Jazeera, Netanyahu supuestamente rechazó la propuesta y calificó las demandas de “poco realistas”, pero los expertos creen que está tratando de evitar un alto el fuego para poder permanecer en el poder mientras el país esté en guerra.

“La cuestión fundamental es que Netanyahu se asegure de que la atención se mantenga en la guerra. En el momento en que haya un alto el fuego, habrá más margen para prolongarlo y centrarse en las investigaciones y las elecciones”, dijo Zonszein a la cadena qatarí.

Una relación difícil

El mal momento que Netanyahu vive internamente también lo está experimentando a nivel diplomático. De hecho, los funcionarios de la administración de Joe Biden están expresando una frustración más abierta con el manejo de la guerra por parte del premier y la crisis humanitaria en Gaza.

La decisión de Estados Unidos el 25 de marzo de no vetar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego en Gaza llevó la tensión entre la administración Biden y el gobierno de Netanyahu a un nuevo nivel.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asiste a una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv, el 18 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Y en una tensa llamada telefónica el miércoles, el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, criticó a su homólogo israelí, Yoav Gallant, por el ataque mortal contra los trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, entre ellos uno con doble ciudadanía estadounidense y canadiense. Según la versión del Pentágono sobre la conversación, Austin expresó “indignación” por el ataque, un cambio significativo de tono con respecto a sus llamadas anteriores.

Según la revista The Atlantic, se ha abierto una brecha entre Israel y Estados Unidos. “Ninguna brecha entre los dos países ha sido tan amplia ni tan profunda desde mediados de la década de 1950, cuando la administración Eisenhower obligó a Israel a retirarse de la península del Sinaí”, indicó.

En un artículo del Brookings Institution, el analista y exembajador israelí en EE.UU. Itamar Rabinovich señaló que detrás de las diferencias políticas está la mala relación personal entre Biden y Netanyahu, y la calculada voluntad de este último de confrontar a su homólogo estadounidense en lugar de complacerlo. “La actual crisis en la relación entre EE.UU. e Israel es muy grave. Esto recuerda el final de la Guerra de Octubre en 1973, cuando una administración estadounidense, después de haber ayudado a Israel a transformar un revés inicial en una victoria, trató de utilizar el resultado ambiguo de la guerra como punto de partida para una diplomacia regional transformadora. Pero una transición similar de la guerra a un nuevo orden diplomático no está actualmente en las cartas”, indicó el experto.

Niños palestinos esperan recibir comida en una cocina benéfica en medio de escasez de alimentos, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de febrero de 2024. Foto: Reuters

A pesar de esa presión, Netanyahu habría concedido recientemente mayor flexibilidad a su delegación que negociaba con Hamas en El Cairo, Egipto. Los funcionarios israelíes ahora están abiertos a permitir que los palestinos en Gaza regresen al norte del enclave como parte de un acuerdo que liberaría a los cautivos israelíes restantes.

Pero, en última instancia, Netanyahu quiere continuar la guerra en Gaza, dijo a Al Jazeera Oren Ziv, comentarista y periodista del medio de noticias progresista israelí +972 Magazine. Añadió que el premier incluso ha afirmado que pedir un acuerdo rápido para recuperar a los rehenes israelíes de Gaza socava el “esfuerzo de guerra”.

“La (retórica) de Netanyahu ha empujado a la gran mayoría de (las familias de los cautivos) a unirse a las protestas antigubernamentales”, señaló Ziv a la cadena qatarí.