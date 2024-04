Líos de platas en La Araucanía: el cerco de la Fiscalía al diputado Ojeda (ind.-Republicano) y al jefe de gabinete del gobernador Rivas

Un convenio de más de $730 millones entre las fundaciones FOLAB y EDUCC y el Gobierno Regional de La Araucanía es el que investiga la Fiscalía de Alta Complejidad en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y que tiene a los principales ejecutivos de esta ONG, los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, y otros funcionarios públicos en prisión preventiva.

Este miércoles por primera vez la causa en que se indagan presuntos delitos de administración desleal, fraude al Fisco y lavado de activos se hizo pública en medio de una audiencia de reformalización en que llamó la atención de los presentes las menciones al diputado Mauricio Ojeda (ind.-Republicano) y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha de Luciano Rivas (Evópoli), la autoridad máxima del GORE de esa zona.

Entre las conductas descritas por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y que fueron desplegadas por los investigados, se destacó -según constató La Tercera- el rol del parlamentario quien ya declaró ante el Ministerio Público. En ese sentido, el investigador sostuvo ante el Juzgado de Garantía de Temuco que Ojeda mientras ejercía su labor de funcionario público y autoridad legislativa, entre los meses de junio a agosto de 2022 habría mantenido comunicaciones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representante legal- tenía problemas financieros. Fue ahí donde el congresista, según el ente perseguidor penal, en base a la amistad que lo unía con la mujer decidió asistirla mediante aportes económicos propios y de terceros.

“Para concretar el apoyo directo, Ojeda acordó consensualmente con la imputada un contrato de mutuo de dinero, por un capital de $40.000.000 y un interés mensual de 1.5%. Para ello, el parlamentario entregó el monto de dinero acordado de forma parcializada: primero, el día 16 de agosto de 2022, mediante tres transferencias de dinero, por una suma total de $10.000.000″, se expuso en la audiencia. Sobre los $30 millones restantes, según se ha recabado, el diputado solicitó un crédito de consumo que luego traspasó en efectivo a la empresa “Automotriz Ojeda SPA” y luego transfirió a Rinett Ortiz.

“Sin perjuicio del mutuo de dinero entregado por Ojeda para Fundación Folab, esta presentaba tal nivel de deterioro financiero que el diputado debió hacer gestiones con terceros para obtener dinero que permitiera darle liquidez”, advirtió ante la justicia el Ministerio Público.

Es ahí donde la Fiscalía detalló una serie de peticiones de dineros a terceros por parte del diputado independiente -perteneciente a la bancada de republicanos- para solventar a la fundación de su amiga, incluso intercediendo por ella ante la autoridad regional.

Jefe de gabinete en la mira

“Por otro lado, también como parte de las acciones en beneficio económico de Fundación Folab, el diputado Ojeda realizó diversas acciones, durante los meses de junio a septiembre de 2022, para obtener financiamiento y liquidez para Folab. Así las cosas, tomó contacto con el jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin, respecto de quien conocía su calidad de funcionario público y cargo, a quien le dio a conocer la existencia de la Fundación, sus actividades y su amistad con la directora de la entidad privada”, expuso el fiscal Garrido en audiencia.

Junto con esto, se detalló que este contacto sirvió para concretar una reunión presencial en dependencias de la Fundación Folab que se concretó en agosto del año 2022. A la cita concurrieron Leonelli, Ojeda y Ortiz, conociendo ambos la calidad de funcionario público del primero y el cargo que ejercía, y donde determinaron la forma en que se prestaría asistencia financiera para Folab, mediante la presentación por parte de esta de iniciativas al Gobierno Regional de La Araucanía para obtener financiamiento mediante transferencia de recursos públicos.

“Pásame para revisarlas primero”

“Acto seguido, a fines del mes de agosto de 2022, mediante comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp, Leonelli remitió a Ortiz información y propuestas de cursos que podría realizar Fundación Folab con financiamiento del GORE Araucanía, indicando que estos podrían ser de “masoterapia”, “peluquería” y “manicure”, y expresándole el jefe de gabinete que debía hacer los programas por menos de 5.000 UTM, ya que ‘así se aprueban rápido y no pasan por CORE’. De igual forma, con fecha 7 de septiembre de 2022, mediante comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp, Leonelli le manifestó a Ortiz que le enviara las propuestas o iniciativas previo a su ingreso formal a GORE Araucanía ‘para revisarlas primero’”, según se sostuvo en audiencia.

Fiscal regional Roberto Garrido Bedwell.

La investigación, en la que está querellado el CDE, sigue avanzando. El fiscal regional Roberto Garrido sostuvo hoy al terminar la audiencia que “en la descripción de hechos se alude a una forma en la que se fue ejecutando el delito que consistió en hacer transferencias a dos fundaciones, que estaban representadas por las mismas personas, y que luego utilizaron esos fondos no con la finalidad con que habían suscrito los convenios, sino más bien con una finalidad particular”.

Consultado por la situación judicial del diputado Ojeda, el fiscal Garrido dijo que no quería adelantar nada que no haya sido expuesto ante la justicia. Aunque no descartó que el parlamentario sea formalizado. “Cuando se trata de personas que tienen un estatuto especial como el fuero es necesario tener ciertos requisitos. Todas las decisiones de personas mencionadas en esta audiencia y que no están presentes las comunicaciones en el momento e instancia correspondientes”, aseguró.