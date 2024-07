Jackson dice que el mayor daño hacia su figura es que se haya instalado la idea de su participación en robo de computadores: “Es absurdo”

El ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió este domingo a la vinculación que se hizo en su momento a su supuesta participación en el robo de computadores y una caja fuerte desde las dependencias de dicha cartera.

El hecho, que tuvo características cinematográficas, ocurrió la madrugada del 20 de julio de 2023, en medio de la investigación por el denominado caso líos de platas políticas que involucra al partido fundado por el exdiputado, Revolución Democrática.

Esa noche, guardias del ministerio recibieron un llamado de una persona que se hacía pasar por Jackson, entonces titular de la secretaría de Estado. El hombre les señaló que había tenido un accidente y que necesitaba reunir algunos artículos, por lo que le pidió a los guardias que recogieran todos los computadores notebooks que habían entre el piso dos y seis del edificio, además de la caja fuerte, lo que sería retirado por unos sobrinos. Delito que finalmente de concretó.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, en esta jornada Jackson dijo sobre lo sucedido hace un año: “La justicia ha estado avanzando en el caso, me encantaría que se esclareciera porque en ese caso a mí me citaron a declarar como víctima de suplantación, y como testigo, y por lo tanto soy una de las partes interesadas en que esto se resuelva, y se resuelva de la mejor manera esclareciendo todo lo que ocurrió”.

“Ustedes no se imaginan la cantidad de personas -me imagino que hay gente motivada políticamente y por lo tanto lo escribe para tratar de hacer daño- pero gente convencida de la idea de que yo pude haber, siendo ministro de Desarrollo Social, yendo todos los días a esa oficina, haber contactado a un delincuente en la cárcel, que él llame haciéndose pasar por mí porque tuvo un accidente, diciendo que mis sobrinos iban a buscar unos computadores, y que esos computadores los iban a meter en Uber”, sostuvo.

En ese sentido, el otrora secretario de Estado planteó que le genera “impotencia” y que se trata del mayor daño a su figura. “Que gente común y corriente que le llega la información, y la chata de los políticos dice, ¿saben qué? este gallo es un ladrón y se robó los computadores, ese es el daño, el daño es que la gente aún cree la hipótesis, por más ridículo que suene cuando lo narra, es absurdo”.

“Creo que el tiempo, y lo he dicho esta semana en todas las veces que me lo han preguntado, el tiempo me va a ir dando la razón, en todos y cada uno de los puntos que dije, y yo confío en la justicia, porque no hay absolutamente, no solo, ni siquiera la Fiscalía, nadie ha tomado alguna acción en la que me vayan a imputar un delito”, afirmó.

Finalmente, dijo que para él “es muy importante que esto se aclare, porque imagínense que a ustedes les imputaran un delito, tan absurdo como ese, y que después en una encuesta de opinión pública, la mitad de la población crea que de verdad tuvieron que ver algo con el robo de esos computadores, es realmente absurdo. A mí, al principio me daba un poco de risa, pero después ya no da tanta risa cuando la gente se cree el cuento”.