Thayer contradice a Insulza por expulsión de venezolanos y asegura que semanalmente hay salidas hacia ese país

“Me he enterado de que no es que Venezuela no los esté recibiendo, es que no los estamos mandando”.

Con esas palabras el senador socialista José Miguel Insulza cuestionó el accionar del gobierno en materia de expulsiones, pues como expuso en conversación con Radio Pauta, a su juicio la actual administración no estaría haciendo todo lo necesario para materializar la salida de quienes se encuentran con órdenes vigentes.

“No estamos haciendo todas las cosas que tenemos que hacer. Yo tengo entendido que en el último avión que se fue a Venezuela con gente expulsada, eran bastante pocos. Entonces, me pregunto por qué no se está acelerando eso”, comentó el congresista.

El parlamentario aseguró, en el mismo sentido, que en dicho vuelo se podría haber expulsado a parte de los imputados por el homicidio del mayor Emmanuel Sánchez.

Sus palabras, en todo caso, no cayeron nada de bien en el Ejecutivo, desde donde el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, salió rápidamente a contradecirlo.

“El gobierno de Chile todas las semanas expulsa personas a Venezuela a través de vuelos comerciales. En lo que va de año, se han expulsado 52 hacia ese país, y el año pasado un tercio de las expulsiones, 343, tuvieron ese destino”, sostuvo.

12/04/2023 LUIS EDUARDO THAYER SE REFIERE A MIGRANTES EN COLCHANE. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

En el mismo tono, Thayer agregó: “Es importante señalar que se ha avanzando en la implementación de los vuelos chárter, tenemos un trabajo en curso que depende, en parte, de la autorización que debe realizar el gobierno venezolano”.

Las demás gestiones, aseveró, dependen de las labores que están desplegando como servicio y de los diálogos que ha seguido sosteniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las expulsiones

Conforme al detalle entregado por el Servicio Nacional de Migraciones, 2023 fue el año en que más ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país. Según los registros, en dicho periodo salieron 343, mientras que en 2022 fueron 65.

Expulsión ciudadanos venezolanos:

Año Orden Admin. Orden Judicial Total 2018 1 6 7 2019 86 26 112 2020 33 64 97 2021 157 104 261 2022 2 63 65 2023 55 288 343 2024 33 19 52 Total general 367 570 937

De igual forma, desde la entidad encabezada por Thayer hacen presente que se ha aumentado el número de decretos de expulsión.

Si en 2022 se firmaron 930 decretos de expulsión, en 2023 fueron 1.462, y en lo que va de 2024 ya suman 1.160.