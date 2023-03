Columna de Javier Jaramillo: Malleco y el bucle de su realidad social

Por Javier Jaramillo Soto, alcalde de Victoria.

La provincia de Malleco por décadas ha estado muy presente en el discurso de todos los gobiernos, con propuestas ampliamente difundidas, todas con la intención de superar nuestras desigualdades que van desde las emocionales, sociales, económicas, de infraestructura y culturales. Teoremas de progreso y desarrollo usadas en el discurso político, pero lamentablemente, la brecha no se corrige. La actual política ha carecido de profundidad, es de corto plazo, poco realista, más para titulares y ausente de una mirada desde el rol que le compete a un Estado que busque el bienestar colectivo. Es aún mas disminuida la reflexión que nace del Parlamento, donde priman ideas partidarias, distantes del encuentro y de propuestas que nos permita avanzar en superar la pobreza, el terrorismo, y nuestras más profundas desigualdades.

Durante años se han quemado escuelas, casas, capillas, iglesias, camiones y más, sin embargo pareciera que a nadie le importa los incendios intencionales o que le disparen a personas, justificándose en idea reivindicativa. ¿En qué parte del camino nos perdimos?, ¿Cuándo se perdió el respeto a la vida?; ¿Qué reflexión es la que lleva a un grupo de personas a quemar, disparar y hacer daño a una personas o familia por el sólo hecho de vivir y trabajar en un territorio?

Pareciera que nuestras desigualdades sociales son muchas más profundas que sólo sociales y se ha permitido que la acción violenta sea considerada una vía de expresión por todos, debido a que al final del día, siempre alguien saldrá ganando, y esto solo permite una acción mas violenta y de mayor connotación social transformándose en un eterno bucle.

Hoy se requiere de discusiones que a la ciudadanía le hagan sentido, es urgente un diálogo enfocado al encuentro y la unidad en temas tan sensibles, como son los de seguridad, pobreza, desigualdad, conectividad, etc. etc. etc.

Tengo esperanza que llegara el día, donde se apliquen soluciones orientadas a superar lo ampliamente sabido y estudiado en nuestro territorio.