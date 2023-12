Crítica gastronómica de Don Tinto: Elkika Ilmenau, una pausa precisa

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Lunes a las tres de la tarde. Tengo hambre pero también mucho calor. El sol santiaguino no da tregua. Me acuerdo de Raúl Ruiz, quien aseguraba que acá pega más fuerte que en el norte de África. Por lo mismo, busco un lugar donde almorzar, pero también donde pueda descansar un rato con una temperatura agradable. Descarto un par de boliches por Avenida Providencia porque increíblemente adentro de los locales hace más calor que afuera. Hasta que llego a la esquina de Hernando de Aguirre y me encuentro con Elkika Ilmenau. No “El Kika”, como insisten en llamarlo algunos pajarones.

Su arbolada terraza no se ve mal, pero prefiero entrar en busca de algo aún más fresco. Por indicación de un garzón me instalo en una mesa pequeña cerca de la barra, con excelente vista hacia el exterior y también al gran televisor del rincón, como siempre, sintonizado en un canal de deportes. Sin mirar la carta pido un Schop Heineken de medio litro ($3.700), el que llega rápidamente y tras un largo primer sorbo de rigor comienzo a revisar qué se puede comer.

Por esta vez paso de crudos, completos y sandwichs y me inclino por la Escalopa Kaiser con agregado ($10.700). “¿Qué agregado puede ser”, pregunto. A lo que me responden con un amplísimo “lo que usted quiera, jefe”. Al final, me voy más bien suave por una ensalada de tomate y palta. Tan solo un par de sorbos de schop después llega mi plato, no muy grande, pero colmado de alimentos. La escalopa es más bien cuadrada y podríamos decir que tiene partes iguales de carne, queso y jamón. Se desborda con cada corte y el batido tiene buen sabor. Sin embargo, habría quedado un poco mejor con unos minutos más de fritura para alcanzar cierto dorado y -sobre todo- crocancia. ¿La ensalada? Generosa en la palta pero acompañada de un desabrido tomate larga vida que, a estas alturas del año, no tiene justificación alguna. Aún así, con sus pequeñas fallas, el plato en su generalidad es sabroso y contundente. Y lo mejor, a un precio más que razonable para los tiempos -y sobre todo los precios- que corren.

Si a todo lo anterior le sumamos una buena atención y un salón más que fresco, la verdad es que no es de extrañar que este Elkika Ilmenau (y su sucursal que está a pocas cuadras hacia el poniente) estén siempre llenos de gente al almuerzo y sobre todo apenas las oficinas y comercios del sector comienzan a cerrar. En tiempos tan creativos y sofisticados de algunos en la cocina siempre es bueno hacer una pausa en un lugar con buena comida, mejores precios y grato ambiente. Para todo lo demás tenemos una buena parte de la ciudad.

CONSUMO TOTAL: $14.400

DIRECCIÓN: Hernando de Aguirre 47, teléfono 222310260, Providencia.

HORARIO: Lunes a viernes 9 a 00:30 hrs. Sábado 10 a 00.30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver