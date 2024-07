Crítica gastronómica de Don Tinto: Barra Chalaca, sabor en el mall

La verdad es que no me agrada visitar los malls, básicamente porque me aburre su oferta centrada solo en el consumo y más encima bastante encerrada. Pero cuando llego a uno de estos lugares solo para hacer hora, más me aburren.

Justo en eso andaba hace unos días cuando para mi fortuna me encontré con una sucursal de la cadena de comida peruana Barra Chalaca, y como ya era pasada la una de la tarde, me pareció que había que aprovechar la oportunidad de comer algo. Así las cosas me instalé en una de las tantas mesas desocupadas que había en el local y pedí un Schop Cusqueña ($4.600) mientras revisaba la carta impresa en el individual que cubría la mesa.

Pronto llegó el schop y me decidí por comenzar con unos Choritos a la Chalaca ($9.990) que muy poco se demoraron en posicionarse frente a mí. Se trataba de una pequeña fuente enlosada con seis choros medianos puesto sobre una cama de hielo picado, cubiertos con una salsa chalaca que tenía cebolla blanca y morada, tomate en cubos, choclo, cilantro, cebollín y rocoto más una buena cantidad de limón, algo de sal y -me parece- su puntito de glutamato monosódico. La verdad es que el plato estaba realmente exquisito. Nada sobraba y no había nada que corregir. Una preparación muy fresca y muy sabrosa. Hasta la lechuga de mar que decoraba estaba buena y en su lugar.

Para continuar pedí un Sánguche de Pejerrey ($9.990) que cuando llegó a la mesa me pareció que la marraqueta que lo contenía era algo pequeña. Sin embargo, su relleno no estaba nada de mal: dos buenos filetes de pejerrey pasados por batido y fritos, la típica salsa criolla bien alimonada y una crema de ají que si hubiese picado un pelito más habría sido simplemente gloriosa. ¿Qué más puedo decir? Que el sándwich en cuestión duró menos que entrenador del ascenso. Es decir, que la mezcla del pescado -suave en su interior pero crujiente por fuera- más la cebolla de la salsa y el ají se complementaron muy bien. Insisto, un poquito más grande y más picante el sándwich habría sido simplemente perfecto.

A ratos dan ganas de encontrarse con una versión más de mantel largo de la Barra Chalaca. Porque, debo decir nuevamente, que aquí se encuentra una de las mejores versiones de comida peruana -a precios razonables- de la ciudad. Por otro lado, miro con nostalgia que en un mall santiaguino se puedan comer tan buenos mariscos y pescados en clave peruana. Sin embargo, de un muy chileno mariscal frio, unas almejas al matico o un cancato de sierra nada de nada. Bueno, así están las cosas en nuestra cocina.

CONSUMO TOTAL: $24.580

DIRECCIÓN: Malplaza Los Dominicos, Padre Hurtado Sur 875 teléfono 954738554, Las Condes.

HORARIO: Lunes a domingo 12 a 22 hrs.

ESTACIONAMIENTO: En el mall (pagado).

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver