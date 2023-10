Crítica gastronómica de Don Tinto: Fuente Chilena, el palo al gato

Por Álvaro Peralta Saínz, cronista gastronómico

Partió hace más de 15 años con un pequeño local en Av. Apoquindo y hoy ya pasan de la media docena de fuentes de soda, siempre a cargo de su chef Alvaro Barrientos. Aunque durante años visité su primer local, esta vez preferí probar suerte en uno -relativamente- más nuevo, ubicado en Pedro de Valdivia, a pasos del Mapocho.

Fue un jueves justo a la hora de almuerzo. El local estaba repleto, pero aún así amablemente fui ubicado en una mesa en el salón interior. Mientras esperaba que me atendieran revisé la carta (la misma de siempre aunque desde hace algunos años tienen completos y hasta piscola) y decidí probar el restaurante con dos clásicos.

Así las cosas pedí una Empanada de Queso ($2.100) y una Fricandela Completa ($7.800) más una Garza Kross Pils ($3.200) que llegó casi de inmediato. La empanada se tomó su tiempo, lo que me extrañó, pero cuando la tuve en la mesa entendí todo. Estaba perfectamente cerrada y se notaba recién frita. Con una masa levemente gruesa y una buena cantidad de queso, lo cierto es que estaba muy buena. Y con la salsa de ají rojo que había en la mesa, quedó aún mejor. Nada más que decir.

Apenas terminé la empanada -y con un timing perfecto- me llevaron la fricandela. Esta venía dentro de un pan algo pálido y no muy grueso, pero que funciona perfecto ya que este sándwich se come obligatoriamente con cuchillo y tenedor. Además de la fricandela traía tomate, chucrut, salsa verde y una muy buena mayonesa de elaboración propia. La fricandela merece comentario aparte. Se supone que es hecha con carne de wagyu, puré de cebollas asadas y “otras hierbas”… se le sentía esa cocción reposada y llena de sabores provenientes de las verduras, casi como un guiso. Una verdadera delicia que solo mejoró dentro del pan con todos los ingredientes anteriormente mencionados más un toque de mostaza Polo -de la fuerte- que había en la mesa.

Debo decir que todo estaba igual de bueno, como cualquiera de las veces anteriores en que he visitado los locales de la Fuente Chilena a lo largo de los años. Es decir, aquí hay una consistencia que no se ve en muchas partes.

Además, vale la pena consignar que cuando Barrientos partió con esta fuente de soda buena parte de sus colegas cocineros estaban pensando en cocina de autor, menús de degustación y cosas por el estilo. Además, por esos años ciertos jóvenes aún no habían “descubierto” las fuentes de soda. Es decir, hubo riesgo en esta apuesta, lo que dobla su mérito. Y al ver tanta gente en estos locales, con cara de comer rico -a buen precio- y pasándolo bien, está claro que le dieron el palo al gato.

CONSUMO TOTAL: $13.100.

DIRECCIÓN: Pedro de Valdivia 0149, teléfono 224376785, Providencia.

HORARIO: Lunes a Sábado 12 a 23:15 hrs. Domingo 12 a 16:45 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver