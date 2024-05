Crítica gastronómica de Don Tinto: Mirá Vos, al debe

Por Álvaro Peralta Sáinz, crítico gastronómico

Tras varias recomendaciones que me hicieron acerca de este restaurante especializado en escalopas -o mejor dicho milanesas, ya que el local va en clave argentina-, hace algunos días decidí pasar a almorzar a Mirá Vos, que desde 2014 funciona en una de las hermosas casas de dos pisos y subterráneo que alguna vez fueron parte de una población de oficiales de carabineros y que hoy dan forma al barrio gastronómico llamado Pequeña Providencia.

No era muy temprano así que el local estaba semivacío. De todas maneras, opté por ubicarme en el segundo piso del restaurante donde esperé pacientemente ser atendido. Luego de un rato llegó el garzón, quien puso un práctico individual de papel con toda la carta desplegada.

Para partir pedí una empanada de carne ($2.000) y una Quilmes en lata ($3.600), porque ya que estaba en un restaurante de inspiración argenta, había que ponerse en onda. Tras no mucho tiempo me trajeron la cerveza y casi inmediatamente la empanada, que era -tal como se indicaba en la carta- de carne picada, con algunos trozos de pimiento y levemente atomatada. Es decir, bien argentina. Sin embargo, su masa delgada se hacía demasiado endeble para maniobrar todo su relleno. De todas formas, tenía buen sabor.

Para seguir pedí una milanesa sola ($6.900) con papas fritas ($3.600). ¿Por qué pedí la milanesa sola y no una con queso, champiñones, jamón o más? Porque quería probar lo esencial, es decir la calidad de la carne y el empanizado. Y debo decir que no me fue muy bien, ya que la milanesa resultó ser gruesa y dura. Con lo primero no tengo problema, pero con lo segundo sí. Además, al cortar la milanesa el empanizado se desprendía fácilmente, por lo que terminaba comiendo carne sola. Por si fuese poco, el ajo y el perejil que se supone llevaba la milanesa por ser del tipo “provenzal” (raro, porque según lo que conozco, toda milanesa lleva perejil y ajo), apenas se sentía.

¿Y las papas? De esas que veden congeladas, decepcionantes. Lo único que se debe reconocer es que la porción de milanesas y papas era más que abundante. De hecho, me fui con una cajita a casa con las sobras. Como guinda de la torta mientras almorzaba se me preguntó si iba a pedir algo más y si me podían llevar la cuenta. Eran las tres y media de la tarde. ¡Insólito!

Tal vez fui en un mal día o momento, pero lo cierto es que uno espera más de una milanesa con papas en un lugar que -se supone- es especialista en este plato. Y una cosa más: segunda vez en el año que voy a comer a la Pequeña Providencia y me va mal. Una verdadera pena.

CONSUMO TOTAL: $16.100

DIRECCIÓN: Cirujano Guzmán 179, teléfono 222041195, Providencia.

HORARIO: Lunes 12:30 a 16 hrs. Martes a sábado 12:30 a 23 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver