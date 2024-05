Crítica gastronómica de Don Tinto: Salvador Cocina y Café, se puede

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Se siente extraño caminar por las peatonales del centro de Santiago al mediodía de una jornada laboral. Es verdad que ya no se ve a una gran cantidad de vendedores ambulantes, pero tampoco se ve mucha gente caminando y los locales comerciales con el cartel de “se arrienda” abundan. A ratos hay silencio en el ambiente y más bien parece un sábado.

De pronto, caminando, me encontré con un viejo conocido del sector: Salvador Cocina y Café, y como era la una en punto, decidí pasar a almorzar. Para mi sorpresa las mesas estaban casi todas reservadas, pero gentilmente me ubicaron en una pequeña mesa al fondo del local. Tras revisar una tentadora carta con cosas como empanadas de prieta, crema de verduras, polenta y plateada con puré me decidí por la modalidad de menú del día por un valor fijo de $9.900.

Así las cosas, elegí como entrada el arrollado de la casa y de fondo la llamada gran ensalada. Para beber venía incluido un sello de la casa, un buen té frío con manzana verde. Rápidamente llegó la entrada, que consistía en una rodaja gruesa de arrollado preparado en el local y que era pura carne muy tierna. De hecho el cuero no era delgado, pero estaba muy bien cocinado por lo que quedaba suave y sabroso. El trozo de arrollado venía con un poco de pebre más mayonesa de leche, perifollo (similar al perejil) y un ají oro entero. Muy buen plato, tanto que daban ganas de pedir un mazo completo para llevar a casa.

Luego vendría la ensalada que consistía en una base de hojas verdes más una mezcla de pepino, zanahoria, repollo verde y morado, rabanitos, coliflor y betarraga más un aderezo precisamente de betarraga. Y coronando todo, un tostón de prieta. Por ahí justamente partí y la verdad es que estaba muy bien, con el pan crocante y una prieta desmenuzada y tibia, muy suave al paladar pero llena de sabor. Al final la ensalada fue una mezcla perfecta y además muy bien condimentada con el aderezo de betarraga. Gran plato. Sabroso pero liviano, ideal para los que por la tarde seguimos trabajando. Para cerrar, las opciones eran café o postre y elegí lo último. De esta manera llegó a mi mesa una pequeña porción de arroz con leche, suavemente perfumado con canela, de leve dulzor y con una pizca de salsa de frutilla que le venía muy bien. Años que no comía arroz con leche y lo cierto es que fue un gran reencuentro.

Da gusto volver al centro y encontrarse con Salvador Cocina y Café funcionando como en sus mejores tiempos y con una propuesta de buen precio y gran calidad. Es decir, buena y novedosa comida por poca plata. ¡Se puede!

CONSUMO TOTAL: $9.900

DIRECCIÓN: Bombero Ossa 1059, teléfono 958179777, Santiago.

HORARIO: Lunes a viernes 8:30 a 18 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver