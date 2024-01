Gabriel Castellón: “Siempre quise estar en un equipo grande, pero decisiones de terceros me impedían hacerlo”

Desde que Gabriel Castellón (30 años) se ganó la titularidad en Santiago Wanderers, en 2016, su nombre siempre estuvo vinculado a Universidad de Chile. El oriundo de Valparaíso aparecía en la lista de posibles refuerzos azules en cada mercado, pero recién este año estampó su firma en la U, que hoy se medirá ante Universidad Católica, en Coquimbo, en en el primer Clásico Universitario del año (19 horas).

“Cuándo empecé a jugar de manera profesional, se habló de que podía llegar a un grande y hoy se concretó de manera muy favorable para mí, ya que salí campeón y estoy más maduro”, asegura el portero, en entrevista con El Deportivo.

¿Qué le faltaba para dar el salto a un equipo de mayor convocatoria?

Siempre quise estar en un equipo grande, pero había decisiones de terceros que me impedían hacerlo. Nunca supe por qué no se daba, pero sí sé que nunca fue una decisión mía, siempre fue de algún tercero. No tengo más información, pero hoy se da porque estoy más maduro y puedo servir en el puesto.

Y lo hace después de lograr un título histórico con Huachipato…

Hoy llego con otra mentalidad, una mucho más ganadora, porque salir campeón te hace aspirar a cosas más grandes, a objetivos mayores, y eso te lleva a querer lograr cosas con distintos clubes.

¿La del 2023 fue la mejor temporada de su carrera?

Sin duda. Tuve uno de los mejores números, se logró el título y quizás solo me faltó estar en la Selección.

¿Por qué, entonces, deja al equipo campeón, que jugará Copa Libertadores, para ir a uno que ha peleado el descenso varias veces en los últimos años?

Tomé la decisión para aspirar a cosas, objetivos y desafíos nuevos. Cuando veía que a la U no le iba bien, pensaba en qué podía aportarle para que pueda mejorar. Siento que hoy puedo entregar mi granito de arena para que la U vuelva a pelear arriba.

En su lucha con Cristopher Toselli, ¿es una ventaja venir de ser campeón?

No sé si será una ventaja. Lo que sí sé es que, a la hora de pelear un puesto, los títulos pasan a segundo plano. El ‘profe’ (Gustavo Álvarez) va a decidir por lo que ve en el día a día y lo que le sirva al equipo.

Ud. fue campeón con Gustavo Álvarez en Huachipato y ahora lo tiene como DT en la U, ¿se siente un paso adelante de Toselli?

Siento que no es una ventaja haber trabajado con él, porque se me va a exigir mucho más por conocerlo. Tengo que hacer mucho más y la exigencia siempre será mayor.

Pero con esos antecedentes, será una decepción si no es titular...

Es parte del proceso, porque cuando uno llega a un lugar nuevo no sabe si va a jugar. A mí me da tranquilidad de que en cada entrenamiento me entrego al cien para estar cuando el ‘profe’ me necesite. Y si parte de titular Cristopher, lo voy a apoyar siempre y él me ha dicho lo mismo, si es que me toca a mí.

Johnny Herrera dijo que usted era “muy inferior” a Cristóbal Campos. ¿Le dolió esa crítica?

Las críticas siempre van a existir y soy reacio a verlas, ya que me enfoco en lo que debo hacer. Sí tomo las críticas que vienen de las personas que están en mi día a día, porque sé que me desean lo mejor.

¿No siente que Herrera le faltó el respeto al opinar así?

No, porque todos tenemos derecho a una opinión. Todos tenemos opiniones distintas y, mientras no sea una agresión, respeto ese derecho.

Sueños y ambiciones

¿La U se armó para ser campeón?

Más que aspirar a un objetivo, lo primero que debemos hacer es lograr el funcionamiento como equipo y representar en cancha lo que se trabaja en los entrenamientos. Tenemos que buscar la manera de enfrentar nuestro día a día y los partidos que tenemos, más que decir que vamos a pelear algo.

Álvarez dice que la identidad de sus equipos es ser protagonistas, ¿han logrado plasmarlo en esta pretemporada?

El grupo está bien dispuesto a aprender cada una de las cosas nuevas que el entrenador propone y creo que de a poco agarraremos su idea, no de un día para otro, pero sí con mucho trabajo.

¿Cómo es Gustavo Álvarez?

No cambia mucho su personalidad dentro o fuera de la cancha. Es una persona que trabaja mucho en plasmar su identidad de juego y es muy tranquilo, da consejos y ayuda a los jugadores a sentirse cómodos y acordes a su idea de juego.

¿Es de conversar mucho?

Se acerca, responde tus dudas y nunca se aísla de los jugadores.

¿Qué tipo de cosas no tolera?

No lo he visto enojado. Yo tampoco soy de cometer errores extrafutbolísticos, por lo que nunca me ha tocado verlo enojado. Igual es raro verlo así. Por lo mismo, tengo una grata impresión de su persona.

Anteriormente, aseguró que le faltó estar más en la Selección el año pasado. ¿Vino a la U para estar más cerca de la Roja?

Sí. Si juego en la U podré abrir las puertas para estar en la Selección y, quién sabe, salir al extranjero.

¿Cómo analiza el arco de la Roja?

Brayan Cortés es un tremendo arquero, un gran jugador. Gabriel Arias es una tremenda persona y también gran jugador. Está Claudio Bravo que juega en España… todos queremos pelear ese puesto y eso ayuda a que mejore el rendimiento de cada arquero chileno.

Si fuera el DT, ¿a quién pondría de titular como arquero de Chile?

La verdad es que no he estudiado para ser técnico, por lo que dejemos esa decisión para quién se haga cargo del equipo (Ricardo Gareca).

¿Bravo es el número uno?

Para mí, por su carrera y por dónde está jugando, debería estar en el equipo. pero esa es una decisión que debe tomar el técnico.

¿Qué opinión existe en el camarín sobre las versiones que sostienen que la U y Huachipato tienen los mismos dueños?

Nosotros hablamos de lo que pasa en la cancha y no nos metemos más allá de eso. Nuestro foco debe ser andar bien dentro de la cancha.

¿Cómo es trabajar con Victoriano Cerda?

No tuve mucha relación con él. Nos veíamos y nos saludábamos, pero no teníamos una relación.

¿Los jugadores deben involucrarse más en mejorar la transparencia del fútbol chileno?

Si nos involucramos más, a la hora de patear una pelota dentro de la cancha vamos a estar enfocados en otras cosas. A mí se me va a criticar más por lo que haga dentro de la cancha que por lo que haga afuera.