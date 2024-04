Marcela Cubillos: “Soy candidata a Las Condes y punto... Totalmente descartado lo presidencial”

“Me habían planteado distintas comunas, pero la verdad es que no era mi interés”, asegura la exministra Marcela Cubillos, quien decidió competir como independiente en Las Condes.

Su irrupción desestabilizó a Chile Vamos, sobre todo a la UDI. Sin embargo, la exconvencional justifica su jugada e insiste en que ella puede solucionar un problema que tenía el sector en la comuna.

Cubillos, de todas formas, intenta dejar atrás las tensiones con su propio sector. Ya se reunió con los timoneles de la UDI y RN, Javier Macaya y Rodrigo Galilea, respectivamente. Y hará lo propio con Gloria Hutt, de Evópoli, y Arturo Squella, del Partido Republicano.

En esta entrevista, la exsecretaria de Estado descarta de plano que su objetivo en Las Condes sea usarlo como una plataforma presidencial y cuenta cuál es su apuesta.

¿Con quiénes conversó su decisión?

Esta fue una decisión bastante, bastante sola.

¿La candidatura de Peñaloza era inviable por el flanco judicial o por falta de capacidad política?

Había surgido, independiente de su gestión, un problema político. Estaban negociando los partidos de Chile Vamos y republicanos dice que llevará un candidato (...). Y a mí me parece que los vecinos de Las Condes tenían también derecho a poder que se explorara una candidatura que no los pusiera en esa disyuntiva. Por eso puse mi independencia a disposición de solucionar ese problema.

Más allá de eso, ¿cuál es su evaluación de la gestión de Peñaloza?

Acá todas las gestiones, por definición, pueden ser siempre mejoradas. La de cualquier alcalde, la de cualquier autoridad. A ella le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, ha prestado colaboración y negado su responsabilidad en los hechos. Por lo tanto, esas causas pendientes corresponde que se aclaren.

La exministra Marcela Cubillos. FOTO PEDRO RODRIGUEZ

¿Pero cree que hay fraude o solo falta administrativa como deslizó Joaquín Lavín?

Bueno, aquí lo único que uno no puede hacer, y en eso soy abogada, no hay que prejuzgar. Hay causas abiertas ante el Ministerio Público, hay investigaciones en Contraloría. Ella ha descartado su responsabilidad y, por lo tanto, lo que corresponde es que concluyan las investigaciones.

¿Cuál es el diagnóstico general que tiene sobre Las Condes?

Yo creo que Las Condes de verdad puede ser un modelo de gestión. Es una comuna que tiene muchísimos recursos y yo quiero que el sello sea eficiencia en el uso de los recursos públicos y fuertes controles internos también.

¿Y está de acuerdo con la idea de una comuna 24-7 y que existan horas extras con pagos millonarios? Joaquín Lavín las defendió.

Aquí hay dos cosas. Uno, efectivamente, las municipalidades tienen que funcionar 24-7. Pero uno lo que tiene que analizar es qué servicios son los que se requieren 24-7. No son todos los servicios los que son de naturaleza 24-7. Y, en segundo lugar, que efectivamente esas horas extraordinarias se trabajen, pero lo que no pueden ser es un sobresueldo general.

En el sector cuestionan que usted compita por una zona que es de la derecha. ¿Por qué no puso su capital en intentar arrebatarle una comuna a la izquierda?

Por dos razones. Primero, porque el problema que yo sentía, y se ha demostrado que podía solucionar, surge en Las Condes. En Las Condes, el ir como independiente une al sector. En otras comunas, el ir como independiente puede dividir al sector, y que efectivamente hace muy difícil el triunfo. Entonces, puedo lograr representar, de partida, a la gran mayoría de independientes, pero también que aquellos que se sienten más representados por el mundo republicano y por el mundo de Chile Vamos puedan confluir en una candidatura. Eso se produjo en Las Condes. Además, son los vecinos que ya representé en la Convención, y creo que exitosamente.

Pero es lo que se denomina como una “sandía calada”…

Es que yo no creo en esta exportación de candidatos. Creo que los partidos son los que tienen que hacer siempre una pega con mucha anticipación, de detectar liderazgos locales en las comunas.

Pero usted habla de que su candidatura terminó contribuyendo a la unidad, pero fue todo lo contrario: los partidos se enojaron.

A ver, el tema está bien zanjado ya con los partidos. Mi candidatura, yo soy independiente, voy a seguir independiente. La independencia es la mejor manera en Las Condes de unir al sector, a diferencia de lo que ocurre en otras comunas. En otras comunas el ir independiente divide al sector y arriesga el resultado.

La exministra Marcela Cubillos. FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Pero no fue tan así al inicio. La UDI estaba enojada...

Pero historia zanjada (...). Los problemas políticos se resuelven con soluciones políticas. Aquí había un problema político y yo me ofrecí y planteé una solución que en los hechos y el tiempo han demostrado que efectivamente era una solución. Así es que lo he conversado estos días y todo zanjado.

¿Cuántas firmas lleva ya?

Se requieren para presentar la candidatura 1.080 firmas, pero yo quiero llegar con muchas más firmas que las que se requieren.

¿Pero ya cumplió la base?

Vuelvo a decir: quiero llegar con más firmas que las legales.

¿No hay margen de que consiga las firmas como algo simbólico y luego termine yendo como candidata del pacto?

Llego como independiente y voy a actuar con total independencia. Es la manera también de poder representar eficazmente tanto al mundo que usualmente vota por republicanos como el mundo que vota por Chile Vamos.

Hay algunos que dicen que la alcaldía de Las Condes la está usando como una plataforma presidencial. ¿Qué piensa de eso?

No, yo soy candidata a alcaldesa de Las Condes y punto. No me puedo hacer cargo de análisis o de distintos comentaristas o analistas.

¿Y si le va bien y se empieza a potenciar su figura?

No, no. Yo soy candidata a la Municipalidad de Las Condes. Espero ganar, espero ejercer una buena gestión y ojalá también poder hacer una gestión a largo plazo. Creo que se puede hacer muchísimo en Las Condes y ese es mi objetivo en esto. Totalmente descartado lo presidencial.

¿Y nunca ha pensado en La Moneda?

No. A mí lo que me gusta de la política es ejercer un rol. Es plantear mi voz con total libertad. La gente cuando a veces tiene muchas ganas de ser Presidente empieza a perder esa libertad y a tratar de calcular que va a ser bien evaluado o mal evaluado en una encuesta. Yo me muero a actuar en política así. Entonces, por una parte, soy candidata a alcaldesa y punto. Y por otra, a mí lo que más me motiva en política es cumplir un rol, decir lo que pienso (...). Muchas veces digo cosas que en un minuto son impopulares. He estado en posiciones abiertamente impopulares. Estuve en el plebiscito de entrada “En contra”, cuando éramos re poquitos.

Claro, pero para el futuro si es que las encuestas la acompañan...

No, lo tengo completamente descartado.

¿Cree que fue una decisión de Evelyn Matthei de no ir a la reelección?

Yo no evalúo decisiones personales. La tomó ella y no cabe sino respetar su decisión. Ella tiene hoy día un liderazgo muy fuerte. Las encuestas le dan una posibilidad muy alta de triunfo.

¿Y le gusta como liderazgo presidencial?

Yo opté por una candidatura de unidad y no voy a empezar fijando posiciones que dividen. Aspiro a representar en Las Condes a personas que se sienten identificadas por Evelyn Matthei, pero también a quienes se sienten representadas por José Antonio Kast o quienes se sienten representados por otros candidatos que puedan surgir e ir a una primaria amplia de Chile Vamos, como Luciano Cruz-Coke. Por lo tanto, no voy a partir tomando una decisión que genera división.

Entre Matthei y Kast, ¿a quién prefiere?

No, yo no voy a presidencializar la elección de Las Condes, porque aspiro a representar a personas que van a votar por José Antonio Kast y a personas que van a votar por Evelyn Matthei.

¿Y espera que Matthei haga campaña con usted?

Es que vuelvo a decir lo mismo, no voy a presidencializar la campaña.

¿No se sacará fotos con ella, entonces?

No voy a presidencializar la campaña a Las Condes. Entonces, por lo tanto, ni fotos con José Antonio Kast, ni con Matthei, ni con Luciano Cruz-Coke, ni con nadie, porque al final lo que yo aspiro es a representar a vecinos que en la presidencial van a tener legítimas preferencias. Y eso hay que respetarlo.

¿Cómo leyó los dichos de Matthei respecto de no apoyar a los candidatos de las mil firmas?

No engancho con esas declaraciones. Sí hay un tema de fondo que creo que es importante remarcar. En el proyecto de democracia liberal que nosotros defendemos, los partidos políticos son esenciales, cumplen un rol fundamental, pero no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana. Por eso defendemos el derecho de los independientes a participar en igualdad de condiciones en la vía política.

¿No se siente como una llanera solitaria, como dijo Matthei?

Considerar aventuras personales, cualquier acción que no sea conducida u orquestada o manejada por un partido político, deja fuera a la gran mayoría de los chilenos que son independientes, que tienen el derecho y el deber de participar en la vía política.

¿Ha conversado con Matthei sobre eso?

No he conversado.

¿Y con Kast?

Tampoco.