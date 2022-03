A Francis Ford Coppola le gustó la película de Deadpool

Sumen a Francis Ford Coppola a la lista de fanáticos de la primera película de Deadpool. Si bien en el pasado el famoso cineasta había criticado duramente a las cintas de Marvel, recientemente el responsable de El Padrino reveló que hay una apuesta de superhéroes que le gusta y es nada más ni nada menos que aquella entrega de 2016 protagonizada por Ryan Reynolds.

En una entrevista con el portal Variety a propósito de su próximo reconocimiento en el Paseo de la Fama, Coppola abordó el estado actual de la industria del cine.

Así, después de indicar que valora el trabajo de directores como Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Dune) y Cary Joji Fukunaga (No Time To Die, Beasts of No Nation) en el terreno de los blockbusters y señalar que le gustaría ver más películas desde el corazón de esos directores, Coppola remarcó que no tiene nada contra las grandes producciones y para demostrarlo sacó a colación a Deadpool.

“Me gustó ‘Deadpool’, pensé que era increíble”, dijo Coppola antes de concluir su reflexión indicando que “se supone que el cine ilumina la vida contemporánea y nos hace entender lo que está pasando. Así que necesitamos que los artistas nos den una visión de lo que está pasando”.

La primera película de Deadpool se presentó en 2016 bajo el amparo de 20th Century Fox y la dirección de Tim Miller. Como recordarán, aquella cinta marcó un tono diferente en lo que se había visto hasta la fecha en las apuestas de superhéroes y contó con una buena recepción tanto a nivel comercial como de la crítica.

En ese sentido, parece importante recordar que los comentarios anteriores de Coppola sobre las producciones de superhéroes no tenían que ver con el material de origen, sino que más bien habrían apuntado a lo que ha hecho Marvel Studios con su universo cohesionado, una franquicia que recién tomará las riendas del futuro cinematográfico de Wade Wilson con Deadpool 3.