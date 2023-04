A Steven Spielberg le gustó Indiana Jones 5: “Pensé que era el único que sabía cómo hacer una de estas”

Todavía faltan un par de meses para que la próxima película de Indiana Jones llegue a los cines, pero una figura clave de la saga del arqueólogo ya pudo ver la nueva cinta protagonizada por Harrison Ford. En el marco de una clase maestra en TIME100 Summit, Steven Spielberg reveló que ya vio Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Spielberg dirigió las primeras cuatro películas del personaje, pero The Dial of Destiny fue comandada por James Mangold (Logan, Ford vs Ferrari). Sin embargo, pese al cambio de director, Spielberg habría quedado satisfecho con el resultado de la nueva aventura de Indy.

“Tuve esa experiencia hace dos noches”, dijo Spielberg al ser consultado sobre la siguiente película de Indiana Jones. “Bob Iger (el CEO de Disney) hizo una proyección para muchos de los ejecutivos de Disney y fui a la proyección junto con el director, James Mangold. A todos les encantó la película. Es realmente, realmente una buena película de Indiana Jones. Estoy muy orgulloso de lo que Jim ha hecho con ella. Cuando se encendieron las luces, simplemente me volví hacia el grupo y dije: ‘¡Maldita sea! Pensé que era el único que sabía cómo hacer uno de estas’”.

Indiana Jones and the Dial of Destiny retomará las aventuras del arqueólogo titular en plena década de 1960 y aprovechará el contexto de la Guerra Fría para mostrar a un Indy que ya no estaría tan cómodo con su lugar en el mundo. Si bien se desconoce qué hará Disney con la franquicia tras el estreno de The Dial of Destiny, días atrás el propio Harrison Ford reiteró que esta será su última aparición como Indy.

El estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny está fijado para fines de junio.