Alien: Romulus tendrá conexiones con el resto de la franquicia pero también podrá ser apreciada por nuevos espectadores

Tras la presentación del primer tráiler oficial, el director Fede Álvarez (Don’t Breath, Evil Dead) abordó algunos elementos de su próxima película, Alien: Romulus, la cual se situará entre la primera película de Ridley Scott y la secuela de James Cameron. En esa línea, el director uruguayo planteó que el responsable de Aliens ya vio su película “y la amó”.

“Me encantan todas esas películas. No quería omitir ni ignorar ninguna de ellas cuando se trata de conexiones a nivel de historia, nivel de personajes, nivel de tecnología y nivel de criaturas”, dijo Álvarez a THR sobre su tratamiento respecto a todo el resto de la franquicia. “Siempre hay conexiones entre ‘Alien’ y ‘Alien: Covenant’”, agregó.

En esa línea, Álvarez reconoció que Alien: Romulus ocurre entre las dos primeras elogiadas películas de la saga, pero su película también fue elaborada para aquellos que no hayan visto ninguna película. “Estoy celoso porque tendrán una experiencia increíble”, prometió.

“Tendrás todos estos mundos de ‘Alien’ viniendo hacia ti y nunca has experimentado nada de esto. No sabes cómo nace la criatura y no sabes ninguna de estas cosas. Eso es fantástico. Te lo pasarás genial. Ahora, si has visto las otras, entonces es una experiencia completamente diferente porque verás y encontrarás esas conexiones con las otras películas”, recalcó el director.

Inicialmente se esperaba que Alien: Romulus fuese una producción para el streaming, estrenándose en Hulu al igual que Prey, pero 20th Century Studios finalmente decidió darle un lanzamiento en cines para que todos vean en pantalla grande el terror de un grupo de jóvenes colonos que se toparán con una nave antigua que estará desatada.