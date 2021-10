Ana de Armas negocia para protagonizar una película asociada al universo de John Wick

La participación de Ana de Armas en la última película de James Bond, No Time To Die, no dejó a nadie indiferente. Su rol, interpretando a una espía cubana en sus primeras lides, fue ampliamente celebrada y no faltó quién la propuso como una protagonista de su propia de acción.

Y lo anterior podría concretarse ya que ahora se ha dado a conocer que la actriz está en conversaciones para protagonizar un spin-off del universo de John Wick, una de las sagas de acción más celebradas del último tiempo y que se prepara para extender su alcance más allá del cine con una serie de televisión que funcionará como precuela.

En lo que concierne al proyecto que podría protagonizar la actriz cubana-española, el portal Deadline indica que la película será conocida bajo el nombre de Ballerina y se centrará en una joven asesina que buscará su venganza en contra de aquellos que fueron responsables de matar a su familia.

No existen más detalles, pero el personaje surgiría de la organización criminal de los gitanos rusos que lideró el personaje interpretado por Angelica Houston.

A cargo del proyecto estará Len Wiseman (Underworld, Duro de Matar 4), quien se encargará de dirigir a partir de un guión de Shay Hatten (Army Of The Dea, John Wick 3).