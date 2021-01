Batman: La Serie Animada volvería con nuevas historias en HBO Max

El popular podcast Fatman Beyond es la fuente de un nuevo rumor que de seguro entusiasmará a todos los fans de la clásica aventura superheroica de Batman: La Serie Animada. Claro, especialmente si es una propuesta que termina involucrado a los responsables del original de los noventas.

Uno de los conductores del podcast, Marc Bernardin, en primer lugar explicó que escuchó el rumor. “HBO Max está buscando hacer una secuela de Batman: La Serie Animada, que ellos quieren continuarla hacia adelante”, dijo.

Ante ello, el otro conductor del programa, el director Kevin Smith, ratificó la información e insistió que todo es más concreto que un mero rumor.

“No estoy involucrado, pero también he escuchado esto y de gente muy confiable. Cuando lo escuché me enloquecí y creo que fue un mes antes de que recién lo dijeses. También creo que es real, no creo que solo es un rumor. No diría: ‘Prendan sus relojes para marcar su comienzo’, pero es una idea que no solo está llegando, creo que llegó y ya está fumando un cigarrillo. Creo que va a suceder”, explicó Smith.

Al mismo tiempo, como la serie es de animación, Smith recalcó que personalmente cree que pueden retomar la historia inmediatamente, en el mismo contexto del original, sin tener que explicar que todos los personajes sean más viejos o algo por el estilo.

Pero también hay que considerar que la serie animada de La Liga de la Justicia ya entregó una especie de epílogo para todo el universo animado conocido como “el Timmverso”, a partir del trabajo del animador Bruce Timm, por lo que esta nueva serie podría situarse perfectamente como historias unitarias que no requieran mayor continuidad. Tal como sucedía en la serie original.