Blue Lock es el manga más vendido de 2023 en Japón

Desde Oricon han dado a conocer los títulos de manga más vendidos de 2023 en Japón, listado que fue encabezado por el manga de deportes Blue Lock.

Según se dio a conocer, la obra escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura, vendió más de 10,52 millones de copias individuales (Vía CBR), superando de esta forma Jujutsu Kaisen que logró vender 8,54 millones de copias y One Piece que se ubicó en el tercer lugar.

El resto del listado, lo compusieron importantes obras como Oshi no Ko, Chainsaw Man, Slam Dunk, Spy X Family, entre otros.

Blue Lock es un manga de fútbol el cual se publica en la revista Weekly Shonen magazine de Kodansha. Este comenzó en 2018 y actualmente cuenta con 26 volúmenes.

Acá te dejamos el listado de mangas más vendidos en Japón durante el 2023.

Blue Lock

Jujutsu Kaisen

One Piece

Oshi no Ko

Chainsaw Man

Slam Dunk

Spy x Family

My Hero Academia

Tokyo Revengers

Kingdom

Frieren: Beyond Journey’s End

That Time I Got Reincarnated as a Slime

The Apothecary Diaries

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Kaiju No. 8

Do Not Say Mystery

Sakamoto Days

Mashle: Magic and Muscles

Aoashi

Detective Conan

Toliet-Bound Hanako-kun

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Record of Ragnarok

Blue Box