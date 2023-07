Blumhouse quiere adaptar más videojuegos al cine tras Five Nights at Freddy’s

La productora Blumhouse lanzará una adaptación live-action del videojuego Five Nights at Freddy’s, pero el productor Jason Blum, en una entrevista con Discussing Film, destacó el potencial de las adaptaciones de videojuegos y mencionó que están buscando otros juegos para adaptar.

“Bueno, creo que los videojuegos adecuados son excelentes fuentes de material para películas. Quiero decir, viste eso incluso con Mario. Es un género diferente [a Five Nights at Freddy’s], pero fue una película increíblemente exitosa y espero que ese sea nuestro caso”, dijo Blum.

“Tenemos una división de juegos en nuestra compañía en la que hemos estado trabajando. Definitivamente estoy emocionado por encontrar más juegos populares que podamos convertir en películas de terror”, agregó el productor.

Aunque no se revelaron pistas sobre los próximos juegos que podrían considerar, Blumhouse es conocida por sus produccciones de terror y en ese ámbito existen varias franquicias que aún no han dado el salto a la pantalla grande.

Pero considerando que Blumhouse tiene un toque indie, quizás podrían revisar a elogiados títulos como Limbo, Amnesia: The Dark Descent o Detention, por nombrar solo algunos títulos fuera del alero de los principales estudios de videojuegos. Tal y como pasa con Five Nights at Freddy’s.