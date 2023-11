Bob Iger, CEO de Disney, cree que uno de los problemas es que han realizado demasiadas secuelas

Bob Iger, el CEO de Disney, ha dado a conocer en el marco de una entrevista, que han realizado muchas secuelas, lo que ha afectado la calidad de las mismas.

Durante una entrevista en la cumbre DealBook de The New York Times (Vía Business Insider), es que señaló que “La calidad necesita atención para ofrecer calidad, no es algo que ocurra por accidente. Y la cantidad, en nuestro caso, diluyó la calidad, y Marvel ha sufrido mucho por ello”.

A pesar de esto, Iger no se disculpa por las secuelas y señala que algunas de estas han funcionado. “No quiero disculparme por hacer secuelas. Algunas de ellas han funcionado extraordinariamente bien y también han sido buenas películas”.

De acuerdo a lo que añadió, “Eso no significa que no vayamos a seguir haciéndolas. De hecho, ahora estamos fabricando varias de ellas correctamente. Pero sólo daremos luz verde a una secuela si creemos que vale la pena contar la historia que los creadores quieren contar”.

En la ocasión, Iger también se ha referido a The Marvels, película que no logró una buena recaudación mencionando que parte del problema fue que se filmó durante la pandemia. “No había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos [que] realmente supervisan lo que se hace día tras día”.