Camino a la final de la LLA: Infinity se impone por 3-0 a All Knights

El nuevo split de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) se acerca a su final, y las diferentes escuadras clasificadas al Play-offs se están enfrentando por un cupo en la final que se llevará a cabo en Santiago el próximo 14 de abril.

En este contexto, es que durante la tarde de este martes se llevó el encuentro entre Infinity y All Knights, partida al mejor de cinco, que tuvo como ganador a la escuadra del infinito, la cual se quedó con la victoria por 3-0.

Sobre la victoria es que tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Vallejo, conocido como SolidSnake, jungla del equipo, quien nos señaló que “vinimos con una buena preparación, dos semanas en las cuales siento que mejoramos mucho como equipo, y la primera partida siento que la llevamos un poco lenta porque capaz uno no siempre viene con tanta tanta confianza para la primera partida, pero luego ya de que en la primera partida nos sintiéramos bien, la segunda y la tercera hicimos lo que sabíamos hacer”.

Según nos comentó esperaban tener un buen desempeño en la serie aunque el 3-0 fue una sorpresa, “no sabíamos totalmente como nos iba a ir, sabíamos que éramos mejor equipo y estábamos confiados en que íbamos a ganar, pero no sabíamos que íbamos a hacer el 3-0 por ejemplo. Ahora eso nos viene bien para la confianza y para que en las próximas fechas podamos desenvolvernos mejor”.

La escuadra ahora avanza para enfrentar a Isurus Gaming, encuentro que se llevará a cabo durante la tarde de este miércoles. Sobre su próximo rival, SolidSnake nos apunta que “pienso que si tenemos una buena partida en early controlando bien el juego, no jugando tanto a las individualidades, siempre estando los cinco en la misma página, buscando jugadas colectivas, estamos muy bien contra ellos. Tienen ellos el punto que son buenos en batallas de equipo, cuando escalan, pero en early-mid game, capaz somos mejores nosotros así que aprovecharnos de eso”.

Por otro lado, desde All Knights no se esperaban una serie de este tipo, mencionando que terminaron “tristes por la derrota y un poco frustrados por como jugamos”.

“Fueron superiores en todo, draftearon mejor, jugaron mejor, hicieron cosas, nosotros no hicimos nada, nos pasaron por encima simplemente”, nos señala Cristóbal “Zothve” Arróspide, top laner de la escuadra.

Según nos explicó, “contra Infinity siempre tuvimos buenos resultados en los entrenamientos, entonces no pensé que fuera a ser así”.

Finalmente, sobre su desempeño en las partidas apuntó que “siento que el Game 1 y Game 2 hice lo que tenía que hacer, cumplí la función que correspondía y en el Game 3, me morí 10 veces, pero siento que me muriera 10 veces o me muera 0 se perdía igual , entonces se siente un poco frustrante esa situación. Para mi da igual si me muero 10 veces si sacábamos algo en otra línea, si podemos transferir eso, se sentía bastante frustrante la verdad, porque no sé, sentía que no podía hacer nada, y si ellos querían podía no jugar”.

Cabe recordar que la final de la LLA se llevará a cabo el próximo 14 de abril en Santiago de Chile. Mientras que las partidas de Play-offs continuarán este miércoles con Isurus Gaming vs Infinity y la próxima semana con Six Karma vs R7 y Estral versus el ganador del encuentro de hoy.