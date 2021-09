¿Computador o Notebook? ¿Gama media o alta? Algunos consejos antes de adquirir un computador

Con la llegada de la pandemia cambió rotundamente la forma de vida de muchos, y es que el teletrabajo, así como encontrar la forma de divertirse en casa se volvieron elementos centrales para muchas personas. Esto llevó a que muchos optaran por adquirir un computador ya sea para trabajar o jugar, o incluso ambas situaciones. Pero adquirir un computador no siempre es fácil, sobre todo si no se tiene claro que es lo que se necesita y qué es lo más conveniente, ya sea por los componentes o si es mejor un PC de escritorio o un Notebook. Sobre esta disyuntiva, y los beneficios de cada uno de estos es que hablamos con Danilo Candia, Channel Sales Manager de AMD.

Según nos detalló, aunque cada uno de estos tienen sus pro y sus contra, lo importante es identificar el uso que le dará el usuario. “Por el lado de un notebook, sí tenemos la portabilidad, hemos visto que a través de las nuevas generaciones que han aparecido, hemos visto que estos equipos van siendo más potentes y con el beneficio de ser portables, sin embargo tenemos ahí también otros temas como el hecho de que si necesito más poder tengo que cambiar todo el equipo completo”, nos señala.

En esta búsqueda de encontrar el equipo perfecto para lo que queremos, nos menciona que lo importante al momento de tomar la decisión la persona debe tener claro lo que necesita y los usos que le dará en el diario vivir. “Lo importante que debe saber esta persona, es voy a tomar mi equipo para salir de mi lugar, ya sea donde usualmente trabaja, eso es primordial porque así podemos saber si va a necesitar mucha movilidad, o va a hacer trabajos de baja demanda”, incluso agrega que en ocasiones es “recomendable tener un PC potente en la casa y quizás un notebook que le permita simplemente llevar contenido hacia otros lados, pero sin mucho poder de computo”.

Uno de los elementos que marcó el mercado de componentes de PC durante los últimos meses fue la falta de componentes debido a la alta demanda y que muchas fábricas se vieron afectadas por la pandemia, ante esto desde AMD nos mencionan que se vuelve más importante que nunca el decidir bien el uso que se le va a dar, agregando que en el caso de los ‘gamers’, estos muchas veces no requieren ir por lo mejor de lo mejor para disfrutar de los diferentes títulos al máximo de capacidad.

“Muchas veces me he encontrado con usuarios que van a lo mejor de lo mejor, pero muchas veces un ‘gamer’ no necesita ir al tope de gama, puede ir a una gama media, un gama media/alta, y aún así seguir con esa performance que hubiera experimentado, porque muchas veces los juegos no hacen uso completo de todo los núcleos del procesador, o la tarjeta de video en su 100%; muchas veces hay segmentos intermedios que el usuario no los ve. Muchas veces ese “me funciona para todo” no lo logra visualizar bien, porque quizás un poco menos de ese gama alta le entrega la misma experiencia que ese otro producto”.

Computadores gama media

Según nos detalló, “durante el primer tercio de este año hubo un aumento de un 55% de ventas de PC de escritorio versus años anteriores, todavía existe un espacio muy potente del pc de escritorio y se sigue adaptando a nuevas instancias donde el usuario lo necesita”.

Este aumento en las ventas nos menciona, no sólo se debe al contexto actual de pandemia, ya que según detalla el crecimiento en las ventas de PC de escritorio, con el tema ‘gamer’ ha sido constante desde hace mucho tiempo atrás”, agregando que no creen que este nivel de ventas disminuya próximamente, ya que considera que “lo que tuvimos ahora en el último tiempo es un aceleramiento por sobre lo que veníamos teniendo, lo que podríamos tener más adelante es que esto desacelere”, más no disminuya.

En esta línea, explica que actualmente lo que la gente más está buscando es la gama media, señalando que “es algo muy fuerte para el mercado, sobre todo para el mercado chileno, sobre todo por un tema de costos”.

Pero ¿Cuáles son los componentes que conforman esta gama media?, según nos detalla actualmente se busca “un procesador de seis núcleos, que por este contexto puede absorber cualquier tipo de aplicaciones, estamos hablando de juegos, productividad. En cuanto a RAM, la media está apuntando a 16 GB, el SSD ya se ha instaurado como algo muy necesario, probablemente si lo llevamos a almacenamiento hablamos de 240 GB como base. Y en tarjetas de video ya los 8 GB de video. Ese sería más o menos el esquema dentro de este mercado”.

Un elemento central al momento de comprar un computador, es la vida útil, sobre todo si se busca adquirir una máquina que no quede obsoleta al poco tiempo, y siga rindiendo con los nuevos juegos o programas que van saliendo. Ante esto, no señalan desde AMD que actualmente, “un gama media, apuntando a esta configuración, tres años cuatro años fácilmente”, aunque explican que siempre esto está sujeto a los saltos que tengan los juegos en los próximos años. “El año pasado el ray-tracing estaba recién empezando, ese cambio ha permitido o demandado a los desarrolladores de tarjetas de video que pasen a un mayor nivel de memoria en las mismas, hace tres años teníamos como el tope dentro de este escenario 8 GB, 11 GB como mucho, y la verdad ahora ya estamos viendo 16 GB como algo muy común”.