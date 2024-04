Crunchyroll al fin tendrá opción de perfiles múltiples

A través de un comunicado, la platraforma de streaming de anime llamada Crunchyroll anunció que finalmente activará la opción de perfiles múltiples en su cuenta.

Según los detalles iniciales, la iniciativa se activará durante el mes de abril y permitirá contar con hasta cinco perfiles en un mismo hogar.

“Los usuarios del perfil podrán seleccionar sus propios avatares, incluidos los personajes favoritos de los fanáticos de más de 30 series de anime diferentes. Además, los miembros premium obtendrán acceso adicional a controles parentales, recomendaciones más personalizadas, selección de Crunchylist y más”, recalcaron en el comunicado.

“Justo a tiempo para la temporada de anime de primavera, que incluye temas como My Hero Academia Season 7, That Time I Got Reincarnated as a Slime. Temporada 3, Kaiju No. 8 y el regreso de Black Butler”, añadieron.

Además, los usuarios que compartan cuenta con Crunchyroll Premium en un mismo hogar podrán ver anime al mismo tiempo en la misma cuenta.