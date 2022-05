Dan Stevens protagonizará Godzilla vs. Kong 2

Godzilla vs. Kong 2 ya está comenzando a tomar forma. Un par de meses después de que se confirmaran los planes para una secuela de la película de monstruos que debutó durante el año pasado, Legendary reclutó al primer actor para el elenco de ese proyecto.

De acuerdo a Deadline, Dan Stevens (La bella y la bestia, Legion) encabezará Godzilla vs. Kong 2 como un personaje humano cuyo papel en la cinta aún no es revelado pero que seguramente será parte de esa trama que la apuesta dirigida por Adam Wingard (Godzilla vs King) nos ofrecerá entre el gran gancho del “Monsterverse”: peleas entre criaturas gigantes.

Godzilla vs. Kong 2 planea filmarse a mediados de este año (concretamente en el verano del hemisferio norte) en Australia, sin embargo, aún no cuenta con una fecha de estreno.