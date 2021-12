Dave Bautista protagonizará Knock at the Cabin, lo nuevo de M. Night Shyamalan

Como es habitual, no existen detalles de la historia de Knock at the Cabin, la próxima película dirigida por M. Night Shyamalan.

Sin embargo, ya existen algunos movimientos para su realización, ya que ahora Deadline informó que Dave Bautista será uno de sus protagonistas.

Shyamalan se encargará de escribir y dirigir esta producción, realizada nuevamente en colaboración con Universal Pictures y con una fecha de estreno programada para el 3 de febrero de 2023.

Por ahora no existen más detalles, ni novedades respecto a otros miembros del elenco, pero Knock at the Cabin representará una nueva película para el director que ha tenido un renacimiento de su carrera tras el fracaso absoluto de la adaptación de Avatar: The Last Airbender y las malas críticas de películas como After Earth.

Tras el éxito de la producción de bajo presupuesto The Visit, el director solo ha cosechado éxitos con lo que fueron Split y Glass. Además, la reciente Old superó con creces los gastos de su presupuesto, aunque en tiempos de pandemia solo recaudó alrededor de $90 millones de dólares.