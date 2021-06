DC censuró una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman en la serie animada de Harley Quinn

“Los héroes no hacen eso”. Aquel es el argumento que un ejecutivo de DC le habría dado a los responsables de la serie animada de Harley Quinn para justificar la eliminación de una escena de sexo en el programa.

En el marco de una conversación sobre las series de superhéroes con Variety Justin Halpern, uno de los co-creadores de la serie animada de Harley Quinn, explicó que DC les pidió que eliminaran una escena de “BatCat” en la tercera temporada ¿La razón? Pese a que la serie no le hace el quite a temas y referencias sexuales, la compañía no habría querido mostrar al Caballero Oscuro complaciendo a Catwoman.

“Es increíblemente gratificante y libre utilizar personajes que se consideran villanos porque tienes mucho más margen de maniobra”, comentó Halpern. “Un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de Harley (cuando) teníamos un momento en el que Batman estaba bajando en Catwoman y DC dijo: ‘No pueden hacer eso. Absolutamente no pueden hacer eso’. Ellos dijeron: ‘Los héroes no hacen eso‘. Entonces, dijimos: ‘¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas? ‘Ellos dijeron: ‘No, es que vendemos juguetes de consumo de los héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también baja con alguien”.

Es decir, la preocupación de DC no sería por el comportamiento de Batman con sus parejas sino por las impresiones que eso podría dejar con los potenciales compradores de juguetes. Algo bastante inusual considerando que en primer lugar la serie de Harley Quinn es una apuesta para adultos y que la relación con Batman y Catwoman ha tenido momentos de tinte sexual en publicaciones recientes.

De hecho, a propósito de este comentario hasta el dibujante Mitch Gerads reflotó lo que fue la historia de “Azoteas” durante la etapa de Tom King en el comic del hombre murciélago y donde, aunque nunca se muestra nada explicito, queda claro que Batman y Catwoman tuvieron sexo en un tejado de Gotham.

Por ahora no está claro si la tercera temporada de Harley Quinn eliminó por completo la escena de Batman y Catwoman o, como sugiere Variety, podría usar “lingüística astuta” para dar a entender lo que pasó entre ambos personajes. No obstante, más allá de esta anécdota, los creadores de la serie sostienen que no han tenido dificultades creativas con la compañía.

La tercera temporada de la serie animada de Harley Quinn se emitirá por HBO Max, pero aún no tiene una fecha de estreno.