De Ichiban Kasuga a Kazuma Kiryu: Like a Dragon: Infinite Wealth presenta 15 videos centrados en sus personajes

Durante la jornada de este miércoles desde Sega y Ryu Ga Gotoku Studio han dado a conocer 15 videos centrados en los diferentes personajes de Like a Dragon: Infinite Wealth, la próxima entrega de la saga Yakuza.

Los videos presentan a los protagonistas, sus aliados, así como a los antagonistas y personajes secundarios que compondrán el videojuego..

Like a Dragon: Infinite Wealth se situará tras los hechos de Yakuza Like a Dragon y Like a Dragon Gaiden: The Man who Erased His Name, juntando de esta forma las historias de Kazuma Kiryu, el clásico protagonista de la saga, y Ichiban Kasuga, el protagonista de Yakuza: Like a Dragon.

Like a Dragon: Infinite Wealth tiene programado su lanzamiento para el 26 de enero de 2024 y llegará a PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, y PC.