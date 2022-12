Deku, All Might y otros héroes de My Hero Academia llegan a Fortnite

Finalmente es que se ha concretado la colaboración entre My Hero Academia y Fortnite, con lo cual cuatro héroes del popular anime llegan al battle royale de Epic Games. Se trata de Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo y Ochaco Uraraka, quienes aterrizan con una isla temática de MHA.

Según detallaron desde Epic Games los conjuntos de cosméticos de Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo y Ochaco Uraraka con estilos alternativos, mochilas y picos están disponibles en la Tienda de Objetos hasta el 29 de diciembre.

Además, llegará el Smash de Deku al juego con el cual los jugadores podrán derribar estructuras y oponentes. “Encuentra el Smash de Deku en las entregas de suministros de All Might y en máquinas expendedoras de My Hero Academia”, señalan.

Junto con esto es que se sumaron nuevas misiones por tiempo limitado de My Hero Academia en Fortnite Batalla Campal, Cero Construcción y el Gimnasio de Entrenamiento de Héroes. Al completarlas es que puedes conseguir el aerosol Deku, el aerosol Plus Ultra, el emoticono Guante de Deku y mochila retro Capa de la UA.