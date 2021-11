Despídanse de los subtítulos para sus descargas: Subdivx anunció su cierre definitivo

Si alguna vez trataron de ver una película o serie por un medio que quizás no era el más legal, probablemente escucharon hablar de Subdivx, una plataforma que no ofrecía contenido estrictamente pirata pero que contaba con subtítulos (en español e incluso en inglés) para aquella producción que tanto querían ver.

Pero aunque a estas alturas Subdivx se podría considerar como un clásico de aquel rincón del internet, su era está a punto de terminar.

Esta semana y a través de la plataforma donde conviven cientos de subtítulos, los responsables de Subdivx anunciaron que la página cerrará definitivamente este año.

“Hola amigos. A nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año, cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser”, señaló el responsable de la plataforma “Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguense los (subtítulos) mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró”.

Subdivx no estableció una fecha concreta para su despedida, pero todo apunta a que a partir de 2022 la plataforma ya no estará operativa. Todo mientras respecto a las razones del cierre esto tendría que ver con el entramado de los derechos de las producciones para las que ofrecen subtítulos e incluso en su declaración Subdivx apuntó contra una empresa llamada Comeso que precisamente se dedica apuntar contra la piratería.